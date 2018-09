Seeleute zu Gast in Hoppegarten

Margrit Meier

Hoppegarten/Neuenhagen (MOZ) Seit 1994 gibt es zwischen der Fregatte Brandenburg und dem Land Brandenburg eine intensive Partnerschaft. Die auch beinhaltet, dass Seeleute zu einem Landgang nach Brandenburg eingeladen und ihnen der Namensgeber ihres Schiffes bekannter gemacht wird. Seit Langem gibt es da gegenseitige Einladungen und gar einen Freundeskreis, der sich intensiv darum kümmert. Am 14. Oktober 1994 erfolgte nach der Schiffstaufe durch Ingrid Stolpe, der Ehefrau des damaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, die Indienststellung der F215.

Die Fregatte Brandenburg – ihre Hauptaufgabe ist die U-Boot-Jagd – war das erste Schiff der Deutschen Marine, das nach der Wiedervereinigung auf den Namen eines der neuen Bundesländer getauft wurde. In dieser Woche nun war Bürgermeister Karsten Knobbe Gastgeber einer 13-köpfigen Delegation. Nach einer Führung durch die Europazentrale der Firma Clinton in Hoppegarten ging es in die Nachbargemeinde Neuenhagen zum Vollblutrennstall von Uwe Stech und anschließend zur Galopprennbahn. Uwe Stech nutzte die Möglichkeit, den Seeleuten einiges über seinen Beruf und seine Schützlinge zu berichten, die nach einer anfangs mauen Saison nun sehr gut im Rennen unterwegs sind. Seine Pferde seien Hochleistungssportler, die sehr sensibel sind, erklärte Uwe Stech seinen Gästen. Die hatten nicht nur Fragen, sondern auch Spaß daran, eines der Pferde mit einem Apfel zu verwöhnen und im Führring beim Training zu beobachten. (mei)