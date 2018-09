Christopher Braemer

Berlin (MOZ) Nach viel Kritik in der Vergangenheit zeigt sich das Bildungssystem in Deutschland überraschend gut aufgestellt. So steht es zumindest im aktuellen OECD-Bericht. Als wichtigste Herausforderungen nennen Experten den Lehrermangel, Defizite bei der Integration sowie die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft.

Das deutsche Bildungssystem schafft gute Voraussetzungen für die digitale Zukunft. Gründe dafür sind eine hohe Bildungsbeteiligung und die zunehmende Orientierung an den sogenannten Mint-Fächern – Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dies sind zentrale Ergebnisse der am Dienstag in Berlin vorgestellten Bildungsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Getrübt wird die Bilanz durch die große Zahl fehlender Lehrkräfte, den vielen jungen Menschen ohne qualifizierten Abschluss sowie dem weiterhin starken Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungsziele und Bildungserfolg sowie Mängel bei Integration und Inklusion.

„In Deutschland haben wir ein Bildungssystem, das Chancen eröffnet“, lobte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Nach ihrer Aussage bescheinigt die Studie Deutschland ein „stabiles, teilungsfähiges und zukunftsfähiges Bildungssystem.“ Gerade die Angleichung des Stellenwerts von beruflicher und akademischer Bildung in Deutschland erleichtere die Integration von jungen Zuwanderern, sagte Karliczek. „Das ist unser Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich und diesen werde ich weiter ausbauen.“ OECD-Experte Heino von Meyer sagte: „Gerade angesichts der angestiegenen Zahlen auch unzureichend qualifizierter Migranten und Geflüchteter stellen sich zentrale Herausforderungen, auf die die Bildungspolitik rasch reagieren muss“, zur gestiegenen Zahl an jungen Menschen ohne qualifizierten Abschluss. Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken haben die Länder vereinbart, sich über Konzepte zur Gewinnung von Lehrkräften auszutauschen. „Fachkräfte fehlen eben nicht nur im Handwerk, sie fehlen auch an Schulen“, kritisierte von Meyer. Die Länder müssen den Lehrerberuf deswegen attraktiver machen, betont der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke). Das gelte auch für Quereinsteiger. Nach Aussage von Holter müssen die Länder noch mehr in Bildung investieren. Laut der Erhebung wird die Hälfte der jungen Erwachsenen voraussichtlich ein Studium aufnehmen, im OECD-Schnitt sind es 58 Prozent. Von „Akademikerschwemme“ könne keine Rede sein, betonte von Meyer abschließend.