Oderberg bekommt wieder ein Brauhaus

Von der Apothekenküche zum Brauraum: Wo Antiquitätenhändler Uwe Diebel gerade im Maischekessel rührt, wurden einst Tinkturen und Elixiere zusammengemischt. Das eigentliche Brauen wird Mads Ahus übernehmen. Der Berliner Musiker braut schon lange in seiner Freizeit und hat mit seiner Frau ein Haus in Oderberg. © Foto: Julia Lehmann

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Als Antiquitätenhändler hat sich Uwe Lutz Diebel bereits einen Namen in Oderberg gemacht. Nun geht er unter die Gastronomen. In seinem Innenhof gibt es bei kleinen Veranstaltungen bereits einen Ausschank. Nun geht Diebel noch einen Schritt weiter und braut sein eigenes Bier.

Es ist eine Kooperation. Als der Berliner Musiker Mads Ahus mit der Idee, eine Brauerei in Oderberg zu eröffnen, an ihn herantritt, muss Uwe Diebel nicht lange überlegen. „Für mich war gleich klar, wir ziehen das Ding durch“, sagt Diebel. Der Deal ist denkbar einfach: Die Brauräume im Innenhof des Antiquitätenhandels in der Angermünder Straße, den Diebel vor drei Jahren erworben hat, kann Ahus kostenlos nutzen, um dort Bier zu brauen. Wie passend, dass es sich dabei um die einstige Apothekenküche handelt. Diebel vertreibt das Bier dann bei sich.

Seinen Hinterhof nutzt er schon eine ganze Weile als Biergarten und Veranstaltungsort. Das selbst produzierte Bier soll dann neben kleinen Speisen und zunächst nur an Sonnabenden in der Saison angeboten werden. Es entsteht der Name „Haselbräu“, benannt nach der hervorstechendsten Pflanze im Hof: einem buschigen Haselnussstrauch. Das Logo stammt von Diebels Frau Gabriele, mit der er das Antikgeschäft betreibt, und zeigt einen Zwerg, der mit Haselnusssträuchern über dem Hopf aus Oderberg spaziert. Angeboten wird zunächst ein Pils und ein India Pale Ale (IPA). Getestet werden konnte das Bier schon mal bei Oderbergs offenen Höfen am vergangenen Wochenende. Wenngleich dieses Bier in einer Brauerei in Berlin entstanden ist, die Rezeptur ist die von Ahus und Diebel erdachte.

Und die soll bald auch das in der Gegend häufig verfügbare Quellwasser enthalten, berichtet Diebel. Zudem will er ausschließlich Bio-Zutaten verwenden, die er noch dazu gern in Oderberg anbauen würde. Er denkt da an den wilden Hopfen, der in der Gegend wächst, und daran, selbst Malz anzubauen. Um Gäste empfangen zu können, hat Diebel, der seit 1992 in Oderberg lebt, Sanitäranlagen eingebaut. Im Raum für den Ausschank ist der Tresen noch nicht ganz fertiggestellt. Alles in Eigenleistung.

Und Diebels Pläne gehen noch weiter. In der hinteren Hofecke soll ein Pizzaofen entstehen. Ausflugsgruppen sollen den dünnen Teig selbst belegen und backen, dazu ein kühles „Haselbräu“, während eine Band spielt, so Diebels Vorstellung. „Die Leute sollen sich wohlfühlen.“ Er möchte ein Ausflugsziel mit Rundum-Paket schaffen, denn er glaubt, dass Oderberg das Potenzial besitzt, wieder belebter zu werden. Und für die Stadt ist das „Haselbräu“ bei Weitem nicht das erste Brauhaus. Im 18. Jahrhundert soll es gut 20 Braustellen gegeben haben. Vor dem zweiten Weltkrieg sollen es noch acht gewesen sein. Gleich neben dem Ofen, im ehemaligen Pferdestall, den Diebel gerade ausbaut, soll eine Galerie einziehen.

Momentan wartet Diebel auf die Abnahme des Brauraums mit Maische- und Sudkessel. In der kleinen Brauerei sollen zukünftig nicht mehr als 200 bis 300 Liter in einem Braudurchgang entstehen.

Sein Antiquitätengeschäft, das er mit seiner Frau seit vielen Jahren schon in Oderberg führt, bleibt von seinen gastronomischen Plänen unangetastet. In der kommenden Saison soll es auch erst so richtig losgehen. In diesem Jahr wird Diebel noch bis Ende Oktober an den Wochenenden öffnen. Die nächsten beiden Wochenenden allerdings bleibt der Haselhof geschlossen. Die vergangenen Tage haben an den Kräften gezerrt. Uwe Diebel wird sich mit seiner Frau erholen. Für Ende Oktober hat er aber noch ein Oktoberfest angekündigt. Rockmusik wird live gespielt und natürlich wird eines ausgeschenkt: frisches Haselbräu.