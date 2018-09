Goldene Regeln der Religionen dargestellt

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Der Einladung zur Ausstellungseröffnung „...und woran glaubst Du?“ im Haus Lichtblick folgten am Montag Lehrer, Erzieher, Einwohner sowie Bewohner des Asylbewerberheimes Voßberg. Sie kamen über Glaubensfragen miteinander ins Gespräch.

Wer in der DDR zur Schule gegangen ist und nicht über das Elternhaus mit der Kirche verbunden war, der hat über die Religionen der Welt wenig erfahren. Ein Mangel, der Jana Behrend vor allem auch bei der Arbeit mit Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen bewusst geworden ist. Die Letschiner Kita-Leiterin und ihr Team betreuen vor allem seit dem Einzug der ersten 30 Asylbewerberfamilien vor fast genau fünf Jahren ins Voßberger Heim des Arbeitersamariterbundes viele Kinder aus Familien mit unterschiedlicher religiöser Bindung in den Einrichtungen. Gemeinsam mit Kerstin Dickhoff vom Kreis- Kinder- und Jugendring und Kirstin Draheim von der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA Brandenburg) wurde die Ausstellung im Haus Lichtblick vorbereitet. Einige Teilnehmer brachten Salate, Kuchen und andere Gerichte mit und sorgten so für ein abwechslungsreiches Buffet.

Der Tübinger Religionsphilosoph Hans Küng hatte 1990 in seinem Buch „Projekt Weltethos“ Überlegungen dazu angestellt, welche Grundwerte in allen Religionen verankert sind. Trotz des Grundgebotes, insbesondere der sich auf einen Gott beziehenden Religionen, dass man keine anderen Götter anbeten soll, fand Küng doch viele Gemeinsamkeiten. Der durch ein Getränkeimperium reich gewordene Karl-Konrad von der Groeben, Nachfahre eines alten märkischen Adelsgeschlechtes, war nach der Lektüre von Küngs Buch so begeistert, dass er das Geld für die Stiftung „Weltethos“ bereitstellte. Diese Stiftung hat die Ausstellung erarbeitet.

Vor allem in den Übersichtsdarstellungen von großen Religionen wie Hinduismus, die Konfuzius-Lehre Chinas, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum und den Islam sahen die Lehrer – Björn Groß und Katrin Rausch von der Fontane-Schule und Doreen Kind von der Oderbruch-Oberschule Neutrebbin – gute Anknüpfungspunkte für den Unterricht. Andere Tafeln bedürften einer Vorbereitung, erklärte Doreen Kind. Die Ausstellung biete nicht so leicht fassbare Texte, wodurch viele Schüler sicherlich überfordert wären. Es werden „Goldene Regeln“ von zehn Religionen nebeneinandergestellt, um Gemeinsames deutlich zu machen. Grundsätze wie Ehrfurcht vor dem Leben, Gerechtigkeit, wahrhaftiges Reden und Handeln oder Respekt werden mit aktuellen Beispielen aus Politik und Gesellschaft kommentiert, so dass Anknüpfungspunkte für eine Diskussion unterschiedlicher Alters- und Interessengruppen gegeben sind. Am Buffet und in Gesprächsgruppen kamen sich die Besucher über die Ausgangsfrage „Was glaubt du“, näher.

Am Tisch von Sozialarbeiterin Gudrun Grewe hatten sich junge Bewohner des Asylbewerberheims Voßberg gesetzt. Drei junge Tschetschenen, zwei Jungen und ein Mädchen, sind schon fast vier Jahre in Deutschland. Sie haben viele Freunde hier, wie sie erzählten. Und doch gehen die Vorstellungen in einigen Punkten sehr auseinander. „Meine Frau dürfte später nicht ohne Schleier auf die Straße gehen“, sagte einer der muslimischen Jungen. Das Mädchen zeigte sich von solchem Denken nicht begeistert. Sie war viel mehr amüsiert, als der Junge davon sprach, sich ein langen Bart wachsen zu lassen. Zwei junge Frauen, die aus Kenia nach Deutschland kamen, sind Christen – wie etwa die Hälfte der Einwohner ihres Heimatlandes. Ihre Familien flohen vor dem Terror islamistischer Milizen.

Ausstellung zu Weltethos bis zum 21. September im Haus Lichtblick Letschin, Tel. 033475 55108