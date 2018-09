Letzte Saison im Storchenturm

Nadja Voigt

Rathsdorf (MOZ) „Es war kein gutes Storchenjahr“, bilanziert Reiner Wartenberg vom Storchenturm in Rathsdorf. Zu heiß und zu trocken, zu wenig Nahrung. Nun sind die Vögel auch schon auf dem Weg nach Afrika.

Am 19. August war in diesem Jahr Schluss. Bereits vergleichsweise früh haben die Störche dem Turm in Rathsdorf den Rücken gekehrt und sich auf ihre lange und gefährliche Reise nach Afrika ins Winterquartier gemacht. „Das Futter war in diesem Jahr ohnehin schon knapp. Da reagieren die Tiere schnell“, sagt Reiner Wartenberg. Gemeinsam mit seiner Tochter Nancy teilte er sich die Betreuung des Storchenmuseums. Und fühlt sich schon sein ganzes Leben lang dem Storchenturm in Rathsdorf verbunden. „Es sind einzigartige Tiere“, findet Wartenberg, dessen Elternhaus genau gegenüber dem Museum steht.

Er ist mit den Tieren groß geworden, hat sie lange beobachtet und schließlich den vielen Besuchern in Rathsdorf viel über die Tiere berichtet. „Das Oderbruch ist ja schon immer Storchenland“, sagt er. Die Faszination für die Tiere hat er über die letzten vier Jahre, in denen er im Storchenturm gewirkt hat, versucht, weiterzugeben. Doch nun soll Schluss sein. „Aus persönlichen Gründen werde ich im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen“, sagt er. Doch natürlich wünscht er dem Storchenturm, der vom Haus der Naturpflege betreut wird, alles Gute und viele gute Storchenjahre.

Zu den guten zählt das Storchenjahr 2018 nicht: Zu heiß, zu trocken, zu wenig Futter. „Und die Störchin war anscheinend zu jung, um Nachwuchs auszubrüten“, berichtet Wartenberg. Auch in vielen anderen Nestern gab es in diesem Jahr Verluste, hat er aus den umliegenden Orten gehört.

Dabei hat Brandenburg deutschlandweit die meisten Storchenpaare. Fast ein Drittel der Zugvögel verbringt die Sommermonate hier. Über die Tiere informiert die weit und breit einzigartige Ausstellung im früheren Brennofen. 450 Gäste haben sie in diesem Jahr besucht, bilanziert Reiner Wartenberg. Darunter zwei Schulklassen und zwei Kindergärten aus der Region. „Zu wenig“, findet Wartenberg und würde sich mehr wünschen. Urlauber kamen aus fast allen Bundesländern. Aber auch Amerikaner, Holländer und Franzosen konnte Reiner Wartenberg in diesem Jahr in Rathsdorf begrüßen. Wünschen würde sich Wartenberg eine Kamera am Nest. Dann könnten die Tiere besser beobachtet werden. Und das würde die Attraktivität des Storchenturmes steigern, ist er überzeugt.