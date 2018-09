„Das ist eine Bande Krimineller“

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Monaten sorgt eine kleine Gruppe gewaltbereiter Syrer in Frankfurt für Ärger. Dem brutalen Angriff auf Gäste des Frosch-Clubs ging bereits eine ganze Serie an Straftaten voraus. Drei junge Männer sitzen inzwischen in Haft, was auch innerhalb der arabischen Community für Erleichterung sorgt. Ein Überblick.

„Es sind immer wieder dieselben. Sie denken, sie wären im Recht. Tatsächlich haben sie keine Ahnung, was Verantwortung und Freiheit bedeuten“, meint Raef El-Ghamri. Der Deutsch-Ägypter begleitet seit 2015 Flüchtlinge in Frankfurt und Oder-Spree zu Ämtern und Behörden. Er verfügt auch über einen guten Einblick in die syrische Gemeinschaft in der Stadt und kennt auch einige der Intensivtäter. „Die meisten haben keinen Kontakt zu diesen Leuten. Sie lassen sich ja auch nichts sagen. Das ist für viele eine Bande Krimineller“, sagt er.

Eine Einschätzung, die sich mit den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft deckt. Bereits seit Ende 2017 ermittelt der Staatsschutz gegen die Tätergruppe, erklärt Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding. Mehrfach sei damals in den Lennépassagen ein Händler bedroht und beleidigt worden, berichtet er. Hinzu kamen Drogengeschäfte.

15 bis 20 Jugendliche und Heranwachsende soll die Gruppe umfassen, fast alle sind Syrer. Die Anlässe für Konflikte seien meist jugendtypisch, sagt der leitende Oberstaatsanwalt Helmut Lange, oft gehe es „um Frauen oder ein verletztes Ehrgefühl“ (siehe Interview).

Mit Frühlingsbeginn verlagerten sich die Vorfälle Richtung Kaufland-Vorplatz. Die Auseinandersetzungen nahmen an Intensität zu. Mitte April gab es an der Heilbronner Straße gleich mehrere Schlägereien mit Verletzten. Die erste große Eskalation folgte am 16. Juni. Ein 18-jähriger Syrer schlug einem 32-jährigen Deutschen mit der Faust ins Gesicht. Sie stritten um eine Freundin. Mit drei weiteren trat der Jugendliche dann weiter auf das am Boden liegende Opfer ein. Als die Polizei kam und den 18-Jährigen abführen wollte, umringten mehrere Dutzend Personen die Beamten. Entgegen erster Darstellungen griffen diese die Polizei zwar nicht an – das ergaben Ermittlungen der Staatsanwaltschaft –, dennoch wurde die Gruppe als bedrohlich empfunden. Der junge Tatverdächtige sitzt seitdem in Wriezen in U-Haft. Gegen ihn liegen sechs Anklagen vor, darunter wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach dem Tumult schrillten bei den Behörden die Alarmglocken. Die Polizei führte eine Razzia auf dem Platz durch und zeigte fortan mehr Präsenz. Der OB berief einen runden Tisch ein. Innenminister Karl-Heinz Schröter besuchte Frankfurt und kündigte die Prüfung von Waffenverbotszonen und mehr Videokameras an. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sonderdezernentin ab – zehn Anklagen hat sie seitdem gefertigt.

Am Kaufland-Vorplatz beruhigte sich die Lage daraufhin etwas. Dafür entlud sich in anderen Stadtgebieten die Gewalt. So beispielsweise in der Nacht zum 5. August. Vor McDonalds in der Slubicer Straße prügelten sich zirka 15 Flüchtlinge mit drei Deutschen, sie schlugen mit Gürteln und abgebrochenen Flaschen auf die Männer ein. Wer wen genau provoziert hat, werde noch ausgewertet, sagt Ulrich Scherding. Nach Informationen des Innenministeriums, die der MOZ vorliegen, gehörten die drei Opfer dem politisch rechten Lager an und waren auch bereits wegen politisch motivierter Straftaten bekannt. Sie erlitten leichte Verletzungen. Später nahm die Polizei elf Asylbewerber fest, darunter acht Syrer.

Zwei Tage darauf, am 7. August, gab es den nächsten Vorfall auf dem Kaufland-Vorplatz. Diesmal traf es einen 38-Jährigen, der von mehreren Angreifern mit einem Schlagwerkzeug attackiert wurde. Gegen einen der Tatbeteiligten, einen 20-Jährigen Syrer, erwirkte die Staatsanwaltschaft daraufhin einen Haftbefehl wegen schwerer Körperverletzung. Vollstreckt wurde dieser jedoch erst nach einer weiteren gewalttätigen Auseinandersetzung am Abend nach dem Überfall auf den Frosch-Club – auch hier gilt der Syrer mit als Haupttäter.

Mit Messern und Stangen waren er und andere am Morgen des 26. August auf Gäste der Diskothek losgegangen, es gab mindestens drei Verletzte. Während der Attacke versteckten sich die Besucher in den Club-Räumen und unter Autos, die Angreifer riefen „Wir stechen Euch ab“. Inzwischen konnte auch der zweite mutmaßliche Haupttäter festgenommen werden, nachdem ihn die Polizei zunächst hatte laufen lassen müssen. Es handelt sich um einen 22 Jahre alten Syrer. Ihn erwartet nun eine Anklage wegen versuchten Totschlags.

Mit Unterstützung des Innenministeriums hat OB René Wilke inzwischen wie angekündigt ein Prüfverfahren zur Ausweisung der etwa 20 Syrer eingeleitet, die in den zurückliegenden Monaten immer wieder durch Gewalttaten auffielen. „Diese Maßnahme dient der Gefahrenabwehr und zugleich zum Schutz der Errungenschaften des Integrationsprozesses“, betonte Wilke am Montag im Hauptausschuss. Wo von wenigen gewalttätigen Zuwanderern Gefahr für Leib und Leben ausgehe, sei für ihn eine Grenze erreicht. Er wolle nicht länger abwarten, bis erst eine weitere Gewalttat begangen werde.

Der Abschiebe-Vorstoß des linken OB sorgt bundesweit für Aufsehen. Vor allem aus seiner Partei und von den Grünen gab es aber auch Kritik. Von vielen Syrern in der Stadt indes werde die Initiative begrüßt, berichtet Raef El-Ghamri. „Die Presseberichte wurden ins Arabische übersetzt und werden in den sozialen Medien viel diskutiert. Viele hoffen, dass er die Ausweisungen durchsetzt.“ Aber auch Gefängnisstrafen und Sozialarbeit mit arabischen Muttersprachlern seien aus seiner Sicht ein wichtiges Signal, „damit es in der Stadt endlich wieder ruhiger wird“.