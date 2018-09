Brasilien besiegt El Salvador 5:0

dpa-infocom

Washington (dpa) Die Fußball-Nationalelf Brasiliens hat El Salvador 5:0 (3:0) in einem Test geschlagen.

Im zweiten Freundschaftsspiel nach dem Ausscheiden im WM-Viertelfinale in Russland errang der fünffache Fußball-Weltmeister mit Toren von Neymar durch Elfmeter in der 4. Spielminute, Richarlison (15. und 49.), Philippe Coutinho (29.) und Marquinhos (89.) einen ungefährdeten Sieg im FedexField-Stadion im US-Bundesstaat Maryland. Brasilien hatte am Freitag bereits 2:0 (2:0) gegen die USA gesiegt. Im Oktober sind weitere Freundschaftsspiele gegen Argentinien und Saudi-Arabien vorgesehen.