Mexiko verliert Freundschaftsspiel 0:1 gegen USA

dpa-infocom

Nashville (dpa) Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat Mexiko in einem Freundschaftsspiel 1:0 (0:0) geschlagen. Das einzige Tor am Dienstagabend erzielte Tyler Adams in der 71. Spielminute.

Für die Mexikaner war es die zweite Niederlage in Folge nach dem 1:4 (1:3) gegen Uruguay. Interimstrainer Ricardo Ferreti hatte nach Mexikos Achtelfinal-Aus bei der WM in Russland ein junges Team zusammengestellt, doch trotz der geringen internationalen Erfahrung der meisten Spieler konnte sich El Tri gegen den Erzrivalen USA besser behaupten als gegen Uruguay. Erst nachdem der Schiedsrichter die Rote Karte gegen Ángel Zaldívar gezogen hatte, konnte das US-Team das Siegtor in Nashville schießen.