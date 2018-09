Ausgerechnet Schäfer-Gümbel

Landtagswahl in Hessen

Mathias Puddig

Berlin/Wiesbaden (NBR) Beim dritten Versuch soll es endlich klappen: SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel will Regierungschef in Hessen werden – am Sonnabend beginnt die heiße Wahlkampfphase. Ein Erfolg für die SPD könnte weit über Wiesbaden hinaus wirken.

Wie viel Hoffnung die Sozialdemokraten in Thorsten Schäfer-Gümbel – kurz: TSG – legen, zeigt sich an diesem Sonnabend in Offenbach. Der hessische Landeschef wird dort die heiße Phase seines Wahlkampfes eröffnen, und er bekommt dafür alle Unterstützung, die ihm seine Partei nur geben kann. Nicht nur Parteichefin Andrea Nahles kommt vorbei, auch die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern stellen sich zu ihm auf die Bühne. Und beliebter als Malu Dreyer und Manuela Schwesig ist in der SPD niemand.

Wenn es gut läuft, färbt etwas vom Charisma der beiden Politikerinnen auf Schäfer-Gümbel ab. Er kann das gut gebrauchen: Der 48-Jährige gilt als freundlich, optimistisch, loyal und detailverliebt. Nur die Menschen mitreißen, das kann er nicht.

Der Druck ist groß. Schon zum dritten Mal ist TSG Spitzenkandidat der Landes-SPD. Er braucht einen Erfolg, denn wie es nach einer Niederlage mit ihm weiterginge, ist unklar. Es gibt führende Genossen, die sehen jetzt schon eine tragische Figur in ihm. Sollte er allerdings gewinnen, wäre das für die geschundene SPD – kurz nach der Bayern-Wahl, bei der für die Genossen sowieso nichts zu holen ist – mehr als nur ein Lichtblick.

Dass ausgerechnet Thorsten Schäfer-Gümbel einmal zu einem Hoffnungsträger der SPD wird, war nicht zu erwarten. Der Sohn eines Zeitsoldaten und Lkw-Fahrers sollte eigentlich nicht einmal Abitur machen. „Mein Lehrer hat sich dafür eingesetzt, dass ich studieren durfte“, schreibt er in seinem „Hessenplan +“. Zu dieser Zeit, als Jugendlicher, war er bereits Mitglied bei den Sozialdemokraten. Beharrlich arbeitete er sich in den folgenden Jahren nach oben. In die erste Reihe der SPD rückte er allerdings erst auf, als seine Vorgängerin Andrea Ypsilanti sich 2008 verspekulierte.

Ypsilanti hatte im Wahlkampf versprochen, nicht mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten, und es später doch versucht. Das trug nicht einmal ihre eigene Partei mit. Die Regierungsbildung platzte, und Schäfer-Gümbel musste die Hessen-SPD nur zwei Monate später in den nächsten Wahlkampf führen.

Der Neue an der Spitze distanzierte sich zwar scharf von Ypsilanti, musste die SPD allerdings durch einen kaum vorbereiteten Wahlkampf zu einer ihrer derbsten Niederlagen führen. Was aber schon damals auffiel, war Schäfer-Gümbels Technik-Optimismus. Per Videoblog bat er die Wähler um Verzeihung für die Fehler der SPD. Vorbild dafür war der Wahlkampf von Barack Obama.

Zehn Jahre später ist Wahlkampf im Netz selbstverständlich, und TSG ist besser vorbereitet. Weit mehr als ein Jahr hat er sich mit seinem Team dafür genommen. Die Themen Bildung, Mobilität und Bauen waren schon gesetzt, als Martin Schulz noch ums Kanzleramt kämpfte. Genauso früh gab er auch das Ziel aus, stärkste Kraft im Wiesbadener Landtag zu werden. Die SPD braucht diesen Sieg genauso, wie Schäfer-Gümbel ihn braucht. Sechs Wochen vor der Wahl liegt sie allerdings fünf Prozentpunkte hinter der CDU.