Festgottesdienst mit 24 Jubilaren

Ralf Loock

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Festgottesdienst anlässlich der Jubiläums-Konfirmationen in der Groß Lindower Kirche konnte jetzt mit 24 Jubilaren gefeiert werden.

Viele hatten Verwandte und Freunde mitgebracht, so dass Pfarrer Mathias Wohlfahrt rund 70 Teilnehmer begrüßen konnte. Für eine passende musikalische Umrahmung sorgte der Kirchenchor Cantates. Nach der Feier hatte man die Kaffeetafel gedeckt, so dass sich alle unter anderem mit Kuchen und belegten Broten stärken konnte. Dabei wurde an den Tischen natürlich auch viel von der Jugendzeit im Schlaubetal berichtet. Kirchenälteste Kristin Fredeland und Pfarrer Mathias Wohlfahrt dankten allen Helfern.