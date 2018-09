An die Spaten, fertig, los!

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Jetzt geht es vorwärts. Mit dem Umbau der Waldsportanlage. Aber erstmal versanken die Akteure in einer riesigen Staubwolke. Am Montagabend gab es während der Bürgerversammlung Finow nämlich einen symbolischen Massen-Spatenstich.

Einst hätten andere Mannschaften den Eberswalder Sportclub (ESC), damals noch FV Union Finow, um den Platz und vor allem das Vereinsheim beneidet, erzählt Ronny Hartmann, Abteilungsleiter Fußball beim ESC. Der Verein hatte sich in den 90ern aus den Containern der Commerzbank, die gleich nach der Wende als provisorische Filiale im Eberswalder Zentrum dienten, ein ansprechendes Domizil hergerichtet. Heute sei es das „reudigstes Objekt in der ganzen Region“, sagt Hartmann und gewährt den interessierten Finowern bei der Bürgerversammlung, um die Notwendigkeit der Investition zu untermauern, einen Blick in die gammelnden Umkleiden, in übel riechende Toiletten, marode Duschen, Flure, in denen es durchregnet. Die Container, als Interimslösung gedacht, seien mehr als 25 Jahre alt, völlig verschlissen. Weshalb der ESC seit Jahren auf ein neues Funktionsgebäude wartet.

Jetzt aber geht es wirklich los. Die Fläche für den Neubau ist beräumt, die Baufirma angerückt. Die Vorbereitungen für die Gründungsarbeiten laufen. Zeit und Gelegenheit also für den traditionellen ersten Spatenstich. Für den die Stadt zur Bürgerversammlung gleich Dutzende Exemplare hat anfahren lassen. Die kleinen Fußballer, die G-Junioren, sind voller Tatendrang. Vor ihrer eigentlichen Trainingseinheit greifen sie prompt zur Schippe, sind kaum zu halten.

Während die Mädchen und Jungen sodann auf dem B-Platz kicken, versichert Baudezernentin Anne Fellnern den Finowern, dass das neue Funktionsgebäude „Maßstäbe setzen wird“. Kein Schnickschnack, aber moderner Standard. Veranschlagt seien dafür 1,9 Millionen Euro. Etliche Aufträge, darunter der Rohbau, seien bereits vergeben. In vier Fällen musste die Ausschreibung allerdings bekanntlich wegen aus dem Ruder laufender Kosten aufgehoben werden. Nach „Anpassungen“ seien die Leistungen erneut ausgeschrieben worden. Am 20. September erfolge durch den Hauptausschuss die Zuschlagserteilung. Trotz Explosion der Baupreise, an der Funktionalität des Hauses gebe es „keine Abstriche“, betont Fellner. „Anpassungen“ seien etwa bei der Materialwahl vorgenommen worden, so Hochbauamtsleiter Bert Bessel auf Nachfrage.

Parallel zum Neubau des Funktionsgebäudes laufen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Außenanlagen. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf den A-Platz, der als Fußballplatz präpariert und mit diversen Nebenanlagen ausgestattet wird: etwa mit Rundlauf- und Kurzstreckenbahnen, Weitsprunggruben sowie Kugelstoßring. Im Frühjahr 2019 soll dieser Abschnitt fertiggestellt sein und soll es nahtlos mit der zweiten Etappe weitergehen. Dazu bereitet das Bauamt gerade die Ausschreibungen vor, in der Hoffnung, über den Winter, gute Preise zu erzielen.

Insgesamt 4,8 Millionen Euro, inklusive Fördermittel, hat die Stadt für den Bau der Waldsportanlage kalkuliert. „Sie ist damit unsere aktuell größte Investition“, so Fellner. Eine Investition, von der nicht nur der ESC profitieren wird, sondern beispielsweise auch die Schulen. Thomas Oesterling, 1. Vorsitzender des etwa 420 Mitglieder zählenden ESC, pflichtet ihr bei: Hier werde nicht nur für die Fußballer gebaut. Die Anlage sei für den Breitensport konzipiert. Und sie stärke die Verbindung Finow – Brandenburgisches Viertel. Deshalb „steht der ESC zu hundert Prozent hinter dem Bauvorhaben“. Auch wenn man in der Bauphase mit Einschränkungen leben müsse. Pflichtspiele fänden momentan auf dem Platz an der Spechthausener Straße statt, wo auch die Männer trainieren.

Im Sommer und Herbst 2017 hatten die Eberswalder Stadtverordneten eine Basisvariante sowie diverse Zusätze für die Waldsportanlage beschlossen.