Rückenschmerzen auf dem Vormarsch

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Märkisch-Oderländer waren 2017 etwas weniger krank als im Jahr zuvor. Das geht aus dem DAK-Gesundheitsreport 2018 hervor. Schwerpunkt der Analysen bilden Rückenprobleme. Mit einem neuen Online-Angebot gibt es Tipps, um besser gegensteuern zu können.

Mit einer Krankenstand-Quote von genau fünf Prozent liegt der Landkreis unter dem Durchschnitt von Brandenburg (5,2 Prozent), aber dennoch um einiges über den Bund (4,1). Heiko Schübler, Leiter des DAK-Servicecentrums und zuständig für Märkisch-Oderland, ist jedoch zufrieden. „Die Zahlen sind leicht rückläufig“, resümiert er.

Unverändert sind hingegen die Top-3 der Krankheiten, auf Grund dessen Arbeitnehmer ausfallen. Ganz oben rangieren Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, gefolgt von Atmungssystem und Verletzungen. Auf Rang vier folgen psychische Erkrankungen. Schübler räumt ein, dass bei Letzterem der Anteil wahrscheinlich noch höher ist. „Vor allem bei Dauerkranken spielt irgendwann auch die Psyche rein. Erfasst wird aber immer nur die Ursprungserkrankung“, erklärt er. Man wisse, dass es Betroffene schwer belastet, wenn Erkrankungen anhalten, sie nicht mehr ihre alte Leistungskraft wieder erlangen. Nicht selten seien das zum Beispiel Rückenprobleme.

Die Volkskrankheit „Rückenleiden“ steht im Mittelpunkt des diesjährigen DAK-Gesundheitsberichtes. Im vergangenen Jahr kamen im Landkreis auf je 100 Versicherte 437 Ausfalltage wegen solcher Erkrankungen. Eine Umfrage ergab, dass landesweit fast die Hälfte aller Beschäftigten im Laufe des Jahres an erheblichen Rückenschmerzen leidet, elf Prozent bezeichneten sie gar als unerträglich – Tendenz steigend. Seit 2007 sind in Brandenburg fast 70 Prozent mehr Personen wegen akuter Rückenschmerzen in ein Krankenhaus aufgenommen worden. Häufiges Arbeiten in unbequemer Haltung, Übergewicht, Arbeit an der Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit, zu wenig Bewegung als Ausgleich – all das führt zu dieser Entwicklung.

„Wir reagieren als Gesundheitskasse natürlich darauf“, versichert Heiko Schübler. Er verweist auf ein neues, webbasiertes, digitales Therapieunterstützungsprogramm. Es richtet sich an Arbeitnehmer, die aufgrund eines langen Arbeitstages oft gar nicht dazu kommen, eigenständig Bewegungskurse zu absolvieren oder Physiotherapieangebote zu nutzen. „Das Programm bietet mehr als die meisten anderen Online-Coachings“, ist Schübler überzeugt.

Die Nutzung ist einfach: Der Betreffende schreibt eine E-Mail, erhält dann ein Formular, in dem er seine Daten einträgt und dann einen Zugangscode zum Programm bekommt. Das bietet neben Anleitungen zu Übungen – auch zur Entspannung und Stressbewältigung – regelmäßig SMS und E-Mails als Unterstützung, motiviert zum Durchhalten und trainiert individuell auf die jeweilige Person abgestimmte Körperregionen. „Es ersetzt natürlich nicht die ärztliche Diagnostik und Behandlung“, unterstreicht Schübler.

Jeder könne sich auch direkt an das Servicecenter wenden, ergänzt er. Die Mitarbeiter seien zudem Ansprechpartner für alle Unternehmen, die in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement etwas anschieben wollen. Ein Bereich, in dem die Nachfrage steige, sagt der DAK-Mann. Immer mehr Unternehmen würden erkennen, dass vorbeugende und unterstützende Maßnahmen dazu beitragen, dass sich Mitarbeiter wohl fühlen, etwas für ihre Gesundheit tun und damit der Krankenstand sinkt. Diese Angebote würden auch für kleine unternehmen bis zu drei Mitarbeitern gelten. Noch würden nämlich vor allem größere Unternehmen und Einrichtungen diesen Service nutzen. „Bei Fragen dazu können sich interessierte Unternehmen gern an mich persönlich wenden“, ermuntert Heiko Schübler. Er steht auch bei Fragen zum aktuellen Gesundheitsbericht zur Verfügung.

Digitales Trainingsprogramm anfordern unter Rücken@Fit, Infos unter www.dak.de/ruecken, Kontakt Servicecenter unter 03334 277970