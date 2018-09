Fontane rückt in Mittelpunkt

Heike Jänicke

Bad Freienwalde/Schiffmühle (MOZ) Fontane, der sich nachweislich gern in der Region aufgehalten hat, würde es gewiss freuen, wüsste er von den Bemühungen um die Ausrichtung seines 200. Geburtstages. Der steht nämlich unter dem Motto „Fontane.200“ und wird landesweit von der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte koordiniert. Nicht nur Neuruppin, die Geburtsstadt von Theodor Fontane, sondern auch Schiffmühle und damit Bad Freienwalde rücken damit stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Darin sieht Marco Büchel eine große Chance für Bad Freienwalde, die Marketingmaschinerie anzuwerfen und auf die älteste Kurstadt der Mark Brandenburg über die Stadtgrenzen hinaus aufmerksam zu machen. Deshalb hatte der Landtagsabgeordnete (Linke) und Vorsitzende des städtischen Bildungsausschusses schon frühzeitig die Akteure der Stadt an einen Tisch gebeten, um ein Programmpaket für das Fontane-Jubiläumsjahr 2019 zu schnüren.

Mittlerweile tagt die Arbeitsgruppe in regelmäßigen Abständen – inzwischen unter der Ägide der neuen Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH. „Es freut mich besonders, dass ich in Ilka Krüger eine kompetente Mitstreiterin gefunden habe, die das Anliegen mitträgt und nun auch die Veranstaltungen koordiniert“, so Marco Büchel. Und mit Brigitte Faber-Schmidt als Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte habe man zudem einen Partnerin im Boot, die den Veranstaltungen vor Ort einen besonderen Stempel aufdrückt. Denn in deren Verantwortung wird die Ausstellung im Fontane-Haus neu konzipiert.

Eigens dazu weilte sie im Juli vergangenen Jahres in Schiffmühle und machte sich selbst ein Bild von dem kleinen Museum. Das Haus diente Louis Henri Fontane von 1855 bis 1867 als Wohn- und Arbeitsort. Sein Sohn Theodor besuchte ihn dort oft. Davon berichtet der Schriftsteller in seinem Werk „Meine Kinderjahre“ – seine ersten Lebenserinnerungen, an denen er sich, wie er schrieb, nach seiner schweren Krankheit gesund geschrieben hat. Jetzt soll die Vielzahl an historischen Dokumenten und Ausstellungsstücken sortiert und, wie Ausstellungsdesigner Björn Gripinski bei seiner Stippvisite im Sommer 2017 meinte, neu inszeniert werden. Die Besucher und Bürger dürfen gespannt sein.

Doch nicht nur darauf. So wird es im nächsten Jahr eine thematische Stadtführung geben. Heiko Walther-Kämpfe von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH arbeitet zusammen mit dem freien Fotografen Michael Anker an einem Fontane-Kalender, der sich den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ widmet. Die Albert-Heyde-Stiftung und das Oderlandmuseum bereiten eine Ausstellung zu Fontane und der Literatur in der Stadt vor. Die Theodor-Fontane-Grundschule wird 2019 noch mehr Aufmerksamkeit auf ihren Namensgeber legen: mit Rezitatorenwettbewerb, Fontane-Lauf und einer Sternwanderung zum Fontane-Haus sowie einem monatlich zu schaffenden Höhepunkt an der Schule, teilt Marco Büchel auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Arnold Schrem von der „Wanderoper“ arbeitet mit Schülern an einer Oper. Außerdem wird es ein neues Buch von Volker Panecke geben. Der Eichwalder gehört zu den Freunden des Fontane-Hauses. Der Oberbarnimer Kulturverein (OKV) plant unter anderem thematische Foyergespräche zum Jubiläum. Fontane soll zudem an der „Kurfürstentafel“ als geschichtliche Person der Stadt Platz nehmen. Die Stephanus-Werkstätten schnitzen an Fontane – die Holzfiguren wird es zum Mitnehmen geben.

Zur Finanzierung der Aktivitäten will die Stadt einen Zuschuss gewähren. Darüber werden die Stadtverordneten am Donnerstag in ihrer um 18 Uhr beginnenden Sitzung befinden. Die Beschlussvorlage sieht einen Zuschuss in Höhe von 45 500 Euro vor, 15 000 Euro sollen in den ebenfalls an diesem Tag zu beschließenden Nachtragshaushalt 2018 eingestellt werden, die restlichen 33 500 Euro für 2019. Der Großteil der Zuwendung dient als Kofinanzierung der Kosten für die Neugestaltung der Ausstellung im Fontane-Haus in Schiffmühle.