Kneipen am Hungertuch

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Fachkräftemangel im Gastgewerbe nimmt bedrohliche Ausmaße an. Fast 2400 offene Stellen gibt es derzeit in Berlin und Brandenburg. Kurz vor dem Ausbildungsstart sind in diesem Jahr allein knapp 700 Koch-Lehrstellen unbesetzt.

Nadin Hinze weiß nicht, was sie noch machen soll. Die Betreiberin des Restaurants „Die Gemütlichkeit“ in Neu Zittau (Oder-Spree) erneuert immer wieder ihre Stellenangebote bei der Arbeitsagentur, schaltet Annoncen bei Job-Portalen und hat vor dem Lokal ein Schild mit einem lachenden Männchen mit Mütze aufgestellt: „Koch gesucht“.

Aber es kommt keiner. „28 Jahre lang hatten wir jeden Tag geöffnet, jetzt haben wir zwei Schließtage, weil Personal fehlt“, erzählt Nadin Hinze. „Und die zwei Männer, die wir in der Küche noch haben, gehen stark auf die Rente zu.“ Über die Gründe, warum niemand für Stammgäste und Ausflügler aus Berlin Wild- und Fischgerichte kochen möchte, kann sie nur spekulieren. „Viele sind wohl zu faul, leben ohne Arbeit fast genauso gut.“ Und sicher spiele eine Rolle, dass man auf dem Dorf ohne Führerschein und Auto kaum zur Arbeitsstelle komme.

In Städten ist die Situation kaum anders. Ein Restaurant an der Oder in Frankfurt bot jüngst mittags nur Kuchen an, weil der einzige verbliebene Koch nach etlichen Diensten am Stück mal einen freien Tag brauchte. Auch die Daten der Arbeitsagentur sprechen eine klare Sprache. So waren im August in Berlin 1070 freie Stellen in der Gastronomie gemeldet, in Brandenburg sogar 1310. Zu diesen unbesetzten Posten gehören in der Hauptstadt 333 Stellen für Köchinnen und Köche, in Brandenburg fehlten im August 410 Menschen, die Speisen zubereiten können.

Besserung ist kaum in Sicht, denn es fehlt der Nachwuchs. Zur Zeit gibt es laut Arbeitsagentur in Berlin noch 480 unbesetzte Lehrstellen „Koch/Köchin“. In Brandenburg sind es etwas mehr als 200. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sind die Flüchtlinge. „Das Gastgewerbe ist in beiden Ländern die Top-Branche, wenn es um die Beschäftigung von Geflüchteten geht“, sagt ein Sprecher der Arbeitsagentur. Der Zugang in den Job sei etwas einfacher als in anderen Branchen, Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil. In Berlin arbeiteten laut Agentur zuletzt knapp 2000 Geflüchtete im Gastgewerbe, in Brandenburg fast 600.

Olaf Lücke, Chef des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Brandenburg, betont, dass der Fachkräftemangel nicht nur seine Branche hart treffe. Erschwerend hinzu komme, dass das Gastgewerbe 25 Jahre Aufschwung mit ständig wachsendem Personalbedarf hinter sich habe. Lücke kritisiert, dass in Deutschland derzeit die Berufsausbildung zu wenig Wertschätzung genieße. In der Ausbildung von Geflüchteten sieht er eine noch ungenutzte Chance: „Wir hatten die Idee, für sie die Lehre zu vereinfachen, ihnen etwas Theorie zu ersparen, sind aber an bürokratischen Hürden gescheitert.“