Zustimmung zum Konzeptvorschlag

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Der Rheinsberger Hauptausschuss hat bei seiner Sitzung am Montagabend den Konzeptvorschlag der Anwohner zum Ausbau und zur Verkehrsberuhigung der Mühlenstraße befürwortet. Auch die Änderungswünsche von Bauausschuss und Ortsbeirat wurden berücksichtigt, sagte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) am Dienstag. Die Initiative „Wir – Bürger in Rheinsberg“ hat unter anderem vorgeschlagen, die Verkehrsführung dahingehend zu ändern, dass die Mühlenstraße an der Remise sowie die Rhinstraße Einbahnstraßen werden, das Tempo in der Innenstadt reduziert wird, Geh- und Radwege ausgebaut werden und langfristig eine Ortsumfahrung angelegt wird (RA berichtete).