Bundeswehrsoldaten trainieren Bergung von Deutschen

dpa

Lehnin (dpa) Die Rettung von in Gefahr geratenen Bundesbürgern im Ausland üben am Mittwoch (9 Uhr) Bundeswehrsoldaten auf dem Truppenübungsplatz in Lehnin (Potsdam-Mittelmark). Derzeit läuft unter dem Namen „Schneller Adler“ eine Großübung in mehreren Bundesländern der Division Schnelle Kräfte. Rund 1500 Soldaten und zivile Kräfte sind dabei. In Lehnin trainieren Fallschirmspringer der Einheit den reibungslosen Ablauf der Operation. Unterschiedliche Szenarien laufen dabei ab.

Die Division Schnelle Kräfte erreicht nach eigenen Angaben innerhalb von 24 bis 96 Stunden jeden Ort der Welt, an dem deutsche Staatsbürger aus Kriegs- oder Krisensituationen gerettet werden müssen.