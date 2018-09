Tilman Trebs

(MOZ) Im Kreisverkehr an der Ruppiner Straße in Hennigsdorf ist am Dienstagmittag ein 71-jähriger Radfahrer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann mit seinem Fahrrad die Straße überquert und zuvor einem ankommenden Auto zwar die Vorfahrt gewährt, dann aber übersehen, dass sich am Fahrzeug noch ein Anhänger befand. Der 71-jährige startete zu früh auf die Straße, wurde vom Anhänger erfasst und verletzt. Er kam ins Krankenhaus.