Paar von Schlüsseldienst abgezockt

Oranienburg (MOZ) Ein Paar hat sich am Dienstagabend in der Bernauer Straße in Oranienburg versehentlich aus seiner Wohnung ausgesperrt. Die Rechnung vom Schlüsseldienst war so heftig, dass nun die Polizei wegen Wuchers ermittelt.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach im Mittwoch berichtete, hatte das Paar einen Schlüsseldienst aus dem Internet um Hilfe gebeten. Die Mitarbeiter hätten zunächst 200 Euro für ihren Service aufgerufen. Während der Türöffnung seien dann aber noch zahlreiche Posten dazugekommen. Am Ende hätte der Schlüsseldienst 700 Euro verlangt, unter anderem für ein neues Schloss, das gar nicht nötig gewesen wäre.

Das Paar zahlte zunächst 400 Euro in bar und sollte das übrige Geld überweisen. Weil es aber stutzig wurde, informierte es die Polizei. Die leitete Ermittlungen zum Verdacht des Wuchers ein.

Polizeisprecherin Ariane Feierbach: „Bei Schlüsseldiensten aus dem Internet ist immer Vorsicht geboten. Solche Fälle erleben wir immer wieder.“ Bis zu 1000 Euro verlangen zwielichtige Firmen in der Region für eine Türnotöffnung. Feierbach empfiehlt, möglichst auf bekannte Firmen aus dem Heimatort zurückzugreifen.

Das empfiehlt sich durchaus. Ein Mitarbeiter des Oranienburger Schlüsseldienstes von Ralf Dietrich sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass das Unternehmen für eine Türnotöffnung am Tage 48 Euro in Rechnung stelle und in der Nacht 78 Euro. „Wenn wir ein Türschloss aufbohren müssen, was wir zu verhindern versuchen, kommen noch einmal 20 Euro oben drauf.“ Die anderen Innungsbetriebe würden ähnliche Preise aufrufen.