Besuch aus Russland

Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) und Hans-Joachim Höppner (CDU), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, besuchten vor wenigen Wochen die künftige Partnerstadt Tuapse. Die russische Kreisstadt hat weit über 60 000 Einwohner und liegt in der Region Krasnodar am Schwarzen Meer. © Foto: hans-Joachim Höppner

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Nationalparkstadt rollt den roten Teppich aus. Die künftigen Städtepartner aus dem russischen Tuapse schicken am Donnerstag eine Delegation nach Schwedt. Am Freitag soll in Berlin im Auswärtigen Amt der jüngste Partnerschaftsvertrag unterschrieben werden.

Das Programm der Gäste ist ein straffer Zeitplan. Die Russen fliegen am Donnerstag in Berlin-Tegel ein. Untergebracht werden sie in Schwedt im Oderhotel in Zützen. Kurz frisch machen und ab an die Uckermärkischen Bühnen. Dort tagen ab 16 Uhr schon die Stadtverordneten, die grünes Licht für den Städtepartnerschaftsvertrag gegeben hatten. Die Gäste wollen gegen 17.15 Uhr kurz mit den Schwedter Volksvertretern sprechen.

Anschließend führt Intendant Reinhard Simon sie durch die Uckermärkischen Bühnen. Er steckt in der Vorbereitung der Premiere des Musicals „Tamara“, das am 29. September uraufgeführt werden soll. Sein Nachfolger André Nicke ist kurzfristig als Regisseur eingesprungen, damit die erste Premiere der neuen Spielzeit, die Komödie „Ein Knochenjob“, am Freitagabend ab 19.30 Uhr pünktlich über die Bühnen gehen kann.

Freitagmorgen, um 8 Uhr, starten die Gäste aus Russland vom Hotel aus nach Berlin ins Auswärtige Amt. Während einer Veranstaltung des deutsch-russischen Forums im Auswärtigen Amt soll der Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnet werden. Wenn die Gerüchte stimmen, werden der deutsche und der russische Außenminister anwesend sein. Ist der Vertrag in trockenen Tüchern, kehren die Russen noch einmal nach Schwedt zurück.

Am Sonnabend besichtigen die Städtepartner die PCK Raffinerie, Tuapse ist ebenfalls Raffinerie-Standort. Sie unternehmen Abstecher zum Aerosol-Hersteller Velind, zur Ausstellung des Internationalen Zeichenwettbewerbs, der viel Kinderkunst aus Orten entlang der Erdölleitung „Freundschaft“, die von Russland bis nach Schwedt führt, in seinen Archiven lagert und ausstellt.

Mit Jürgen Dybowski, Vorstand der Schwedter Stadtsparkasse, erkundet die russische Delegation am Nachmittag die Motocrossstrecke und das Vereinsgelände des MC Schwedt in Blumenhagen. Dort sind die Russen zu einem rustikalen Buffet mit Wildschwein eingeladen. Am Sonntag fliegen sie wieder nach Hause.

Der Vorschlag zur Partnerschaft von Schwedt mit einer russischen Stadt kam ursprüng-lich von Igor Setschin, dem mächtigen Chef des russischen Ölkonzerns Rosneft, dem Hauptanteilseigner der PCK Raffinerie, höchstpersönlich während eines Besuchs im Januar in Schwedt.

Eine Woche später lieferte der Rosneft-Präsident. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke besuchte ihn in seiner Moskauer Firmenzentrale gegenüber vom Kreml, um die angekündigte 400-Millionen-Euro-Investition für PCK voranzubringen. Neben einer Matrjoschka und einem Stück Ölpipeline im Spielzeugformat überreichte Setschin dabei dem Brandenburger auch den Vorschlag für die Städtepartnerschaft von Schwedt mit Tuapse.