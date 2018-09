Kita Zwergenland zieht wohl ins alte AOK-Haus

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Sobald mit der Erweiterung der Kita „Zwergenland“ an der Straße des Friedens in Gransee begonnen wird – derzeit ist das Amt dafür noch in der Entwurfsplanung – ziehen die Kinder voraussichtlich um in das alte AOK-Gebäude am Klosterplatz.

Das bestätigte Fachbereichsleiter Nico Zehmke am Montag bei der Sitzung des Amtsausschusses auf Nachfrage von René Jordan (SPD). Anfangs habe man vorgehabt, die Bauarbeiten „unter Volllast“ zu erledigen, sprich während die Kinder im Altbau untergebracht sind, wird nebenan der Neubau hochgezogen. Doch die Belastung für die Kinder wäre sehr hoch, weswegen davon Abstand genommen und als Alternative ein städtisches Gebäude gesucht wurde, das während der Bauarbeitern zur Verfügung steht. Im Übrigen sei dies mit dem Granseer Hauptausschuss abgestimmt, der mehrheitlich hinter dem Plan stehe, so Zehmke weiter. Eine zeitliche Kollision mit dem Vorhaben, das Klosterareal neu zu gestalten, sei nicht zu befürchten, da beide Großvorhaben nicht zeitgleich abgewickelt werden.

„Noch haben wir keine Genehmigung“, sagte Zehmke mit Blick auf den vorübergehenden Umzug. Vorabsprachen mit dem zuständigen Ministerium seien indes positiv verlaufen. „Ein paar Sachen mit der Bauordnung sind auch noch zu klären, aber wir sind schon ein Stück weiter“.

Für Gransees Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) ist die alte Schule am Klosterplatz die „einzig realistische Möglichkeit“, die Kita-Kinder während der Bauarbeiten unterzubringen. Die Kinderbetreuung bei laufendem Baustellenbetrieb halte er für unzumutbar. Das gewählte Haus sei aufgrund seiner zentralen und dennoch ruhigen Lage und dem Hof optimal als Ersatzstandort.

Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke wies auf einen weiteren Vorteil des Umzugs zum Klosterplatz hin: Ursprünglich sei geplant gewesen, dass nach der Fertigstellung des Anbaus, Kinder und Erzieher in diesen ziehen während der Altbau saniert wird. „Das ist nun alles ein Abwasch“, so Schwericke.