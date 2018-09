Jeden Tag Theater in Rudolfshöhe

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Ein kleines Wäldchen mitten in der Einfamilienhaussiedlung, gelegen zwischen Schule, Sportplatz und zu Hause. Am Rande des Wäldchens ein versandeter Platz mit einer Bühne und gegenüber ein Vereinsheim hinter einem beachtlichen Maschendrahtzaun.

Und obwohl das Gelände zentral im Ortsteil Rudolfshöhe liegt, wirkt es ein bisschen vergessen, vielleicht sogar verwunschen. Kurz gesagt, ein idealer Treffpunkt für junge Leute, die unter sich sein wollen oder auch mal Dinge ausprobieren wollen, die in der Schule oder zu Hause nicht gern gesehen sind. Wer nicht gerade seinem Bewegungsdrang auf dem Sandplatz nachgibt, kann wunderbar auf der alten Bühne sitzen und die Beine baumeln lassen.

Könnte alles so schön sein, wenn es nicht es nicht die regelmäßigen nächtlichen Reibereien mit den Nachbarn gäbe. Die Abgeschiedenheit der Bühne reicht nicht aus, wenn sechs bis acht Jugendliche klönen, Bier trinken und dazu 60-Watt-Bässe aus dem Subwoofer dröhnen.

„Es kommen ganz unterschiedliche Jugendliche“, sagt Kerstin Müller, eine Anwohnerin. Nachmittags die Jüngeren, abends die etwas Älteren und später treffen sich eher die jungen Erwachsenen an der Bühne. „Es gibt viele Vernünftige, die sitzen hier und quatschen, da habe ich überhaupt nichts dagegen“, erzählt die Anwohnerin. „Manche reagieren pampig, wenn man sie anspricht, das ist dann nicht angenehm“, so die Anwohnerin, die es nicht mag, wenn die Besucher ihren Müll liegen lassen.

Richtig lästig findet Kerstin Müller aber die Partys, die bisweilen bis morgens um 6 Uhr andauern. Vor allem wegen dieser nächtlichen Gelage liegen bei Müllers Nachbarn, dem Ehepaar Schimpke, die Nerven blank. Eine zwei Meter hohe Tujahecke an ihrem Grundstückrand schützt nicht vor dem Krach, der bis zu ihrem Schlafzimmer dröhnt. Ihre Terrasse liegt einen Steinwurf von der Bühne entfernt. Im Sommer ist es, als lebten sie mitten in einem Jugendclub.

„Wir haben es im Guten versucht und auch mal mit einen Brüller, wir haben fünf- bis sechsmal die Polizei geholt, nichts hat genützt“, berichten Schimpkes. „Wo sollen wir denn hin? Woanders werden wir doch auch weggeschickt“, entgegneten einige der gesprächsbereiten Jugendlichen, von Schimpkes auf die Problematik angesprochen. „Wir können hier machen, was wir wollen, du hast deinen Gartenzaun“, sagen die Hartgesottenen. Sie betrachten die Bühne als ihr Revier, das es zu verteidigen gilt. Der Ton wird immer aggressiver. Schimpfwörter fliegen über den Zaun, von manchen Jugendlichen fühlt sich Familie Schimpke regelrecht beobachtet.

Zwei Jugendliche, die am Nachmittag an der Bühne „chillen“ und versuchen, ihre Freunde herbei zutelefonieren, wollen von dem großen Krach nichts mitbekommen haben: „Alles cool hier,“ meinen sie. Die beiden wirken aber verunsichert. Zwei andere Zwölfjährige, die mit dem Fahrrad vorbeikommen, haben von dem zugespitzten Konflikt auf dem Küchenmeisterplatz gehört.

Die Polizei, von den Nachbarn verständigt, kam einige Male. „Anzeigen wegen Straftaten liegen uns nicht vor“, beteuert Thomas Höhns, Revierleiter bei der Polizei Bernau. Die „Problembühne“ ist nun ein Fall für die Politik. Manche Bürger fordern den Abriss, eine Art der Problembeseitigung, die Bürgermeister Burkhard Horn für wenig zielführend hält: „Wenn wir die Bühne am Küchenmeisterplatz abreißen, schaffen wir Präzedenzfälle für andere Orte in Werneuchen, wo es ähnliche Probleme gibt wie am Bahnhof oder am alten Friedhof.“ Demnächst berät der Bauausschuss über Abriss oder Einzäunung oder Sanierung der Bühne. Mit dem Siedlerverein Rudolfshöhe hat das Bauamt bereits Kontakt aufgenommen.

Die Siedler selbst haben keine Probleme mit den Jugendlichen – zumindest seit das Siedlerheim, früher Ziel von Vandalismus, eingezäunt wurde. „Wir nutzen die Bühne einmal im Jahr, aber sie gehört der Stadt. Wenn sie abgerissen wird, können wir das hinnehmen“, meint Andreas Döhring, der Vorsitzende des Siedlervereins.