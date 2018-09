Konsum statt Produktion in Karlshof geplant

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Gewerbegebiet Karlshof ist wohl alles andere als eine Erfolgsstory. Zu Beginn der 1990er-Jahre geplant, sollten auf dem neu entwickelten Areal hunderte Arbeitsplätze, vornehmlich in produzierenden Unternehmen, neu entstehen und für blühende Landschaften sorgen. Millionen D-Mark wurden in die Entwicklung des Gewerbegebietes investiert. „Uns wurden tausend Arbeitsplätze versprochen, entstanden sind aber nur 30“, brachte jüngst der Abgeordnete Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) seine Enttäuschung über vollmundige Versprechen der damaligen Stadtverwaltung zum Ausdruck.

Die Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen war wegen der hohen Erwartungen von vornherein ausgeschlossen worden, zumal es damals schon das Einkaufszentrum Grünstraße mit Kaiser’s, Obi und weiteren Fachmärkten gab. Laut Festsetzung zum Bebauungsplan Karlshof sind „Einzelhandelsbetriebe nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie nicht großflächig sind und wenn sie dem Verkauf von Produkten dienen, die im Plangebiet hergestellt worden oder wenn sie der Versorgung des Plangebietes dienen“. Diese Kriterien dürfte der Restpostverkauf eines Lebensmittel-Discounters wohl nicht entsprechen, der seit etwa einem halben Jahren in der ehemaligen Polstermöbelfabrik Non-Food-Artikel anbietet. Nun soll eine Ansiedlung ermöglicht werden. Mit einer Änderung der textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan will die Stadt den Einzelhandel in Karlshof dauerhaft ermöglichen. Darüber beraten werden die Mitglieder des Hauptausschusses am morgigen Donnerstag, 13. September, ab 19 Uhr im Rathaus beraten. Laut Beschlussvorlage der Verwaltung handelt es sich „um eine Firma, die neben Logistik und Online-Handel auch Verkauf ausübt. Bei einem unmittelbaren Verkauf an Endverbraucher ist das Kriterium eines Einzelhandelsbetriebes im Sinne der Baunutzungsverordnung erfüllt.“ Und dürfte damit zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlaubt sein. „Diese planungsrechtliche Festsetzung steht einer dauerhaften Ausübung des Verkaufs entgegen“, heißt es. Die Änderung des Bebauungsplanes soll durch ein qualifiziertes Planungsbüro erfolgen. Die Kosten des Verfahrens trägt der Träger des Vorhabens.(ris)