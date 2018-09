Ein buntes Fest zum Geburtstag

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Ungewöhnlich viel los war am vergangenen Freitagnachmittag in der Kita Kleine Waldgeister des SOS-Kinderdorfes am Johannisburger Anger. Der Grund war ein erfreulicher: Kitakinder, Erzieherinnen und Eltern feierten zusammen mit Kitaleiter Sebastian Frauböse und Einrichtungsleiter Matthias Fischer-Kallenberg den 20. Geburtstag ihrer Einrichtung mit einem bunten Fest.

Zum Abschluss des gut halbstündigen Kulturprogramms – launig moderiert von Einrichtungsleiter Matthias Fischer-Kallenberg, bei dem die Kinder zeigten, was sie schon alles können, ließen sie hunderte grüne Luftballons in den Brandenburger Himmel steigen und läuteten damit gleichzeitig den zweiten Teil des Nachmittags ein – mit Clowns, Bastelständen, Tigerentenrennen und vielem mehr.

Die Kita mit Hort ist weitab vom Straßenlärm auf einem 2500 Quadratmeter großen Grundstück am Wald gelegen und hat in den vergangenen 20 Jahren ihr ganz eigenes Konzept erarbeitet, zu dem auch ein einzigartiges Mitspracherecht für die 120 Kinder gehört: Einmal im Monat bereden Gruppensprecher mit Kitaleiter Sebastian Frauböse, was verbessert werden kann. Was möglich ist, wird dann zur Zufriedenheit aller gelöst. Die Kinder sollen so schon früh Selbstbewusstsein entwickeln und lernen, sich für ihre Anliegen einzusetzen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Außerdem gehört zum Alltag der Kinder in der Einrichtung die Ressourcenorientierung. Dabei werden den Kindern unterschiedliche Situationen zugemutet, die sie mit von ihnen gewählten Bezugspersonen, in verschiedenen Räumen, verschiedenen Spielpartnern er- und durchleben.

Die Gruppenstruktur bei den Kleinen Waldgeistern besteht aus einer Nestgruppe, zwei Kindergartengruppen, einer Vorschulgruppe und zwei Hortgruppen. In der Vorschulgruppe lernen sie den Hort kennen, um auch als Schüler später bisherige Bezugspersonen behalten zu können. Ein weiteres wichtiges Kriterium in der Einrichtung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern. Damit sich die Kinder sicher und geborgen fühlen und so für ihre Entwicklung positive elementare Erfahrungen machen können, werden wechselseitige Akzeptanz, Interesse und Offenheit bei den Kleinen Waldgeistern große geschrieben.