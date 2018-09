MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Unbekannte haben in Fürstenwalde Beute bei einem Einbruch gemacht: Die Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in sieben Kellerverschläge eines Hauses in der Robert-Havemann-Straße ein.

Sie nahmen stahlen vorgefundene Bekleidungsgegenstände, Getränke sowie diverse Werkzeuge. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch.

Den hinterlassenen Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 2500 Euro.