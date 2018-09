dpa-tmn

Hamburg Die letzten Sommerblüher aus dem Garten können zu farbenfrohen Sträußen kombiniert werden - mit einem Überraschungsgast.

Die Kreativexperten der Zeitschrift „Living at home“ (online) schlagen vor, Pompon-Dahlien, Rosen, Löwenmäulchen, Kosmeen, Skabiose und Clematis zu kombinieren. Sie alle blühen in Rot oder Rosa. Dazu kommt ein Zweig mit Brombeeren. Gut wirkt der Strauß in einer einfache Vasen, die Zeitschrift verwendete ein Modell aus Beton.