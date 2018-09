Mit 14 Jahren Deutscher Meister

Leser

München Für die Deutsche Meisterschaft des DSB, die Anfang September für die Teilnehmer der Altstädtischen Schützengilde endete, hatten sich drei Schützen qualifiziert. Bei den Damen startete Isabel Vaorin gleich in vier Disziplinen. Sascha Dettloff versuchte sich in zwei Disziplinen, während Jean-Pierre Weismann in der Kategorie Luftgewehr/ Schüler antrat.

In dieser Kategorie wurde Weismann Deutscher Meister, mit einer Leistung von 204,1 Ringen bei 20 Schuss, was zugleich deutschen Rekord bedeutet. Die etwas komische Zahl kommt durch die Zehntel-Wertung zustande. Zum Beispiel wird eine geschossene 10 nochmals zwischen 10,0 bis 10,9 bewertet. Möglich machen diese differenzierte Auswertungen die elektronische Zielanlagen. Damit hat die Altstädtische Schützengilde wiederholt nachgewiesen, dass sie mit ihrer sehr guten Jugendarbeit Erfolge zu erzielen weiß.

Besonders hervor zu heben ist die Unterstützung durch das van Saldern-Gymnasium. Ein normaler schriftlicher Antrag hat gereicht, und die Verantwortlichen des Gymnasiums war bereit, ihn für drei Tage vom Unterricht zu befreien. Jean-Pierre trainiert übrigens erst seit knapp einem dreiviertel Jahr und hat über die Stationen Kreismeister, Landesmeister nun schon den höchsten nationalen Titel erreicht.

Die Ergebnisse der beiden anderen Teilnehmer lagen etwa in den Bereichen ihrer Trainigsergebnisse, was jeweils für einen guten Platz im Mittelfeld reichte, und ebenfalls eine herausragende Leistung bedeutete.

Die zu Hause gebliebenen Mitglieder der ASG informierten sich ständig über das Internet über die Ergebnisse. Sie sind mächtig stolz auf ihre „Meisterschützen“, die ja nicht nur ihren Verein, sondern auch die Stadt Brandenburg an der Havel hervorragend vertreten haben.

Wer Interesse am Schießsport hat, kann sich montags, mittwochs und freitags ab 16 Uhr in der Altstädtischen Schützengilde 1559 Brandenburg an der Havel, in der Friedrichshafener Straße melden, und erste Eindrücke vom Schießsport sammeln. Die Entscheidung einer Mitgliedschaft sollte aber erst nach einem Schnupperkurs von vier Wochen erfolgen. (jri)