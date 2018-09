Hitziger Streit am Lagerfeuer

MOZ

Altreetz (MOZ) Was mit einem Lagerfeuer begann, endete mit einer Nacht im Polizeigewahrsam und zwei Strafanzeigen. Zwei Bekannte hatten es sich am Dienstagabend an einem Lagerfeuer gemütlich gemacht.

Im Laufe des Abends gerieten sie jedoch in Streit. Einer der beiden ging ins Haus und kam mit einem geladenen Luftgewehr wieder heraus. Laut Polizei habe er damit auch geschossen – verletzt wurde jedoch niemand. Die hinzugerufenen Beamten stellten das Gewehr samt Munition sicher und nahmen den 46-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Obendrein fand die Polizei fünf Cannabispflanzen sowie Utensilien zur Verwertung geernteter Cannabispflanzen. Nun wird wegen des Verdachts auf versuchte gefährliche Körperverletzung sowie wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Betäubungsmittelgesetzt verstoßen zu haben.