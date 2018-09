Rettungswagen statt Autokauf

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Einen größeren Einsatz von Polizei, Notarzt und Rettungswagen hat ein 53-jähriger Mann am Dienstagmittag in einem Autohaus an der Bechliner Chaussee ausgelöst. Dort hatte er sich zunächst einen Wagen gemietet. Nach seiner Rückkehr wollte er das Auto auch kaufen. Das Verkaufsgespräch verlief allerdings alles andere als gewöhnlich. Denn während der Unterhaltung mit dem Autohändler wurde der Mann immer aggressiver, teilte die Polizei mit. Da sich der Mann auch nicht beruhigen ließ und auch randalierte, riefen die Mitarbeiter die Polizei. Als die Beamten eintrafen erlebten diese live mit, wie der 53-Jährige noch einen Angestellten bedrohte.

Zwischenzeitlich war bei der Polizei ein weiterer Anruf eingegangen, der sich um den aggressiven Autokäufer drehte. Offenbar wollte er das Geld für den Wagen – mehrere tausend Euro – von seiner ehemaligen Lebensgefährtin haben. Dabei soll er sie am Telefon bedroht haben, was die Frau der Polizei meldete. Anstatt in einen neuen Wagen musste der Mann am Ende in einen Rettungswagen einsteigen. Aufgrund seines auffälligen psychischen Gesamtzustandes wurde er von einem Notarzt in die Ruppiner Kliniken eingewiesen.