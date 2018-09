In der Hauptstadt haben besonders viele Menschen einen hohen Abschluss

dpa

Berlin (dpa) In keinem anderen Bundesland haben anteilig so viele Menschen einen besonders hohen Bildungsabschluss wie in Berlin.

Das Statistische Bundesamt hat den Bildungsstand von 25- bis 64-Jährigen verglichen: Von ihnen haben in der Hauptstadt 41 Prozent zum Beispiel einen Meistertitel oder einen Hochschulabschluss. Der bundesweite Durchschnitt lag im vergangenen Jahr bei 29 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte.

Nach Einschätzung einer Statistikerin des Landesamts macht sich da bemerkbar, dass Berlin ein Stadtstaat und auch ein Hochschulstandort sei. In den neu veröffentlichten Zahlen werden mehrere Bildungsindikatoren in Deutschland verglichen.

In Berlin kommt es etwas öfter vor, dass Menschen zwischen 18 und 24 Jahren keine abgeschlossene Berufsausbildung, kein Abitur und auch keine laufende Ausbildung haben. Das traf auf 13,2 Prozent der jungen Altersgruppe zu. Bundesweit waren es 10,1 Prozent, im Schnitt der 36 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 10,6 Prozent. „Das sind die Gruppen, die auch stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind“, sagte die Referentin.