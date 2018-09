Jetzt doch: Suppenladen darf öffnen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Eine bürokratische Posse findet ein vorläufiges Ende. Gudrun Fromm darf ihren Suppenladen „Cook rein“ in der Schulstraße eröffnen. Der Landkreis erteilte der Unternehmerin nach langem Kampf jetzt eine Duldung.

„Ich freue mich, dass uns dies jetzt ermöglicht wird“, dankt Gudrun Fromm den vielen Menschen, die dabei geholfen hätten, die Baubehörde des Landkreises zu einer anderen Haltung zu bewegen. Bisher beharrte der Landkreis strikt darauf, dass Gudrun Fromm eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorlegen müsse, bevor sie den fertig eingerichteten Laden eröffnen dürfe.

Der Durchbruch sei ihr bei einem Gespräch mit Baudezernent und Vize-Landrat Egmont Hamelow (CDU) und dem Bauordnungsamts-Chef Oliver Grützmacher mitgeteilt worden. Sie dürfe mithilfe der Lizenz des Backshops, des Vorvormieters ihrer Geschäftsräume an der Schulstraße 4-8, ihren Suppenladen jetzt eröffnen – allerdings ohne die schon eingerichteten Sitzplätze. Die muss Gudrun Fromm bis zum Vorliegen einer Baugenehmigung in den Keller verbannen. Die Baugenehmigung werde erst erteilt, wenn für das gesamte Grundstück eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorliege, so die Kreisbaubehörde.

Sowohl die Wirtschaftsförderung der Stadt, die IHK und die Vorsitzende des Kreis-Petitionsausschusses, Nicole Walter-Mundt (CDU), hatten sich für Gudrun Fromm eingesetzt. Sie habe Akteneinsicht genommen und anschließend ein paar Fragen an die Verwaltung gerichtet, sagt Nicole Walter-Mundt. „Bei allem Rechtsverständnis kann es doch nicht sein, dass wegen einer fehlenden Kampfmittelfreiheitsbescheinigung der Betrieb eines einzigen Geschäfts in einem Haus untersagt wird, in dem ansonsten mehrere Gewerbetreibende und sogar auch eine Schule ihren Sitz haben“, so die Abgeordnete.

Gudrun Fromm, die eine Menge Geld in ihr Geschäft investiert hat, ist erleichtert, dass der Laden jetzt öffnen darf. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Vermutlich werde es erst Mitte Oktober der Fall sein.