Immer mit einem Bein im Krankenhaus

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Atemberaubende Action verspricht die American Monster Truck Show, die an diesem Sonnabend in Neuruppin ihren krachenden Auftritt ab. Ab 11 Uhr sind auf dem Parkplatz des Ruppiner Einkaufszentrums (Reiz) die Stuntmen bei halsbrecherischen Tricks zu erleben.

Hinter der Show steckt die Firma Stey aus Bayern. Sie ist gerade auf Deutschlandtour und nahezu jedem Fernsehzuschauer bekannt, der in Serien wie „Tatort“ oder „Alarm für Cobra 11“ schon einmal wilde Verfolgungsjagden mit Autos oder Motorrädern und Unfallszenen gesehen hat. „Immer wieder sind Leute von uns bei Filmaufnahmen dabei“, so Giovanni Stey.

40 Mitarbeiter, darunter 15 Stuntmen, und rund 200 Tonnen Material sollen an diesem Sonnabend für Spannung sorgen. Zu den größten Attraktionen gehören fünf Monstertrucks, deren riesige Räder von 600 bis 700 PS starken Motoren angetrieben werden. Mit diesen fahrenden Ungetümen werden auch am Reiz ganz normale Autos überfahren und dabei wortwörtlich zermalmt. Etwas mehr Fingerspitzengefühl und fahrerisches Können wird den Männern am Steuer abverlangt, wenn es darum geht, Autos auf nur zwei Rädern zu balancieren. Mit dabei ist auch ein Europameister im Motorrad-Weitsprung.

„Wir sind immer am Limit und stehen mit einem Bein im Krankenhaus. Aber das ist unser Job, davon leben wir“, heißt es in der Ankündigung zur Show. Von Knochenbrüchen und Verbrennungen bleiben die Stuntmen nicht verschont. Allerdings verzichten sie nach eigenen Angaben in ihren Fahrzeugen auch auf Überrollbügel und Airbags,. Dafür sei das Anschnallen Pflicht. „Wir wollen aber nicht nur brutale Sensationen demonstrieren, sondern auch zeigen, wie man sich verhalten sollte, um Unfälle zu vermeiden“, so Giovanni Stey.

Wer bei der Show am Sonnabend nicht nur zusehen, sondern auch selbst den Nervenkitzel erleben möchte, darf sich sogar zu einem Stuntman ins Auto setzen. Der wird dann auf nur zwei Rädern über den Reiz-Parkplatz rollen.(kus)