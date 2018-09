Unioner Alt-Herren empfangen MSV

Matthias Haack

Prignitz/Ruppin Ein glücklichen Händchen hatten am Mittwochabend zwei Kreisauswahlspieler. Emil Müller und Valentin Mundchen zogen während ihres Fußballtrainings in Kyritz die Lose für die nächsten Pokalrunden in drei Wettbewerben. Dabei hatte MSV-Mitglied Emil bei den Alt-Herren als sechstes Los den MSV in der Hand, der Unioner Valentin bereits als fünftes den SV Union. Somit kommt es am 14. Oktober zum Duell des Pokalsiegers gegen den Finalisten.(maha)

■ Viertelfinale Alt-Herren

am 14. Oktober, 10 Uhr):

Pritzwalker FHV -

Sieger Rheinsberg oder

Hansa/Handwerk Wittstock

(12. Oktober, 18.30 Uhr)

SV 90 Fehrbellin -

Garz-Hoppenrade

Union Neuruppin -

MSV Neuruppin

Perleberg -

Eiche Weisen (12.10., 19 Uhr)

■ Achtelfinale Unterer Pokal

am 14. Oktober, 14 Uhr:

FSV Heiligenrabe -

Jahn Lanz

Sieger aus MTV Freyenstein oder RSV Maulwürfe -

Pritzwalker FHV II

Eiche Weisen II -

Uenze II

Schwarz-Rot Neustadt II -

Gerdshagen

Prignitz Maulbeerwalde -

SV Demerthin

Sieger GG/Rägelin oder Protzen -

SV Dreetz

Veritas Wittenberge II -

Uenze I

FC Dossow -

TuS Dabergotz

■ Achtelfinale Oberer Pokal

am 14. Oktober, 14 Uhr:

Pankower SV -

Blau-Weiß Wusterhausen

SV 90 Fehrbellin -

Groß Buchholz

Rot-Weiß Kyritz -

Veritas Wittenberge I

Hertha Karstädt -

Union Neuruppin I

Einheit Perleberg II -

Langener SV 02

Prignitz Bad Wilsnack -

Blau-Weiß Walsleben

Eiche Weisen I -

Schwarz-Weiß Zaatzke I

Blumenthal/Grabow -

Eintracht Alt Ruppin