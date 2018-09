Mit flauschigen Tieren Kontakt aufgenommen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zu tollen Mitmachaktionen hatte der Kiezpunkt Zehdenick am Mittwoch eingeladen. Zusätzlich zu verschiedenen Spiel- und Bastelständen begrüßte Projektleiterin Kathrin Domke die Naturwacht Uckermärkische Seen, die durch Kathrin Lange vertreten wurde.

Außerdem mit von der Partie waren der Kleintierzüchterverein Zehdenick und der Rassekaninchenverein Zehdenick, die mit einigen Tieren für sich warben. Geplant war außerdem noch, dass unter Anleitung ein paar Line-Dance-Schritte eingeübt werden konnten. Ein buntes Programm erwartete auf jeden Fall alle, die Lust hatten, an der Straße des Friedens, Ecke Marianne-Grunthal- Straße mit Nachbarn aus dem Wohnviertel ins Gespräch zu kommen. Das bot sich unter anderem an der Kaffeetafel an. Strickliesel Rosa Rudorf brachte sich mit ein und verteilte an die Kinder kleine gehäkelte Tiere. Der „Kiezpunkt“ ist ein Projekt der Immanuel Familienberatungsstelle Zehdenick in Kooperation mit dem Kunstverein Zehdenick und der evangelischen Kirche Zehdenick.