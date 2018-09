Bombardier stellt neuen Batteriezug vor

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Anfang der 90er-Jahre sind die letzten batteriebetriebenen Züge über Deutschlands Gleise gerollt. Doch die waren langsam, teuer und ökologisch nicht effizient. Jahrelang hat Bombardier an der Entwicklung eines modernen Batteriezugs gearbeitet. Der Talent 3 wurde nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

Als Weltneuheit will Bombardier seinen ersten batteriebetriebenen Zug kommende Woche dem internationalen Publikum auf der Innotrans in Berlin vorstellen – der größten Messe für Verkehrstechnik. Bereits am Mittwoch hat das Unternehmen zur Jungfernfahrt auf dem Betriebsgelände in Hennigsdorf geladen. Als Alternative zum Dieselzug weist der Batteriezug etliche Vorteile auf: Die Energiekosten sind nur halb so hoch, der Zug fährt leise, emissionsfrei und ermöglicht den elektrischen Betrieb auf nicht elektrifizierten Strecken. Die Batterie wird über die Oberleitung aufgeladen – und das in weniger als zehn Minuten. Dass das wirklich funktioniert, davon konnten sich die Gäste auf der Jungfernfahrt in Hennigsdorf überzeugen. „Nach dem Aufladen hat der Zug wieder eine Reichweite von 40 Kilometern“, erklärte Stefan von Mach, Projektleiter bei Bombardier. So können nicht elektrifizierte Strecken überbrückt werden. In Zukunft sollen die Batteriezüge bis zu 100 Kilometer schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 Kilometern pro Stunde. Die alten Batteriezüge, die bis in die frühen 90er-Jahre durch Deutschland fuhren, erreichten nur 80 Stundenkilometer. Sie hatten keine Klimaanlage und die Blei-Säure-Batterien seien schwer, teuer und umweltschädlich gewesen, erklärte Stefan von Mach.

Während in Japan schon moderne Batteriezüge auf den Gleisen unterwegs sind, ist der Talent 3 für Deutschland eine bahnbrechende Innovation. Denn 60 Jahren ruhte die Entwicklung in diesem Bereich. Bombardier hat seinen neuen emissionsfreien Zug in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin entwickelt. Die Hälfte des acht Millionen schweren Projektes hat das Bundesverkehrsministerium finanziert. Bombardier arbeitete dabei nicht nur mit der Deutschen Bahn, sondern auch mit der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zusammen.

Der Prototyp soll nun auf Herz und Nieren geprüft werden. Nach einer Testphase in Hennigsdorf und Umgebung – ohne Fahrgäste – geht es für den Talent 3 auf den Weg nach Süddeutschland. In Baden-Württemberg startet die Deutsche Bahn im Sommer 2019 einen einjährigen Testbetrieb. Der Hennigsdorfer Zug wird Fahrgäste auf den Strecken Ulm-Erbach und Ulm-Amstetten befördern. „Ich bin gespannt, wie der Zug in einem politisch Grünen Land angenommen wird“, sagte David Weltzien, Vorsitzender der DB-Regionalleitung Baden-Württemberg.

Zur Jungfernfahrt stieg auch Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider ein, die die technischen Entwicklungen in Richtung emissionsfreiem Schienenverkehr begrüßte. „Frau Ministerin, mit Bombardier haben Sie eine echte Perle in Ihrem Bundesland“, sagte Staatssekretär Enak Ferlemann. Schneider betonte, wie wichtig der Bombardier-Standort in Hennigsdorf ist. „Ja, wir haben hier eine echte Perle, und die putzen wir mehrmals jeden Tag“, sagte Schneider.