Aufschlussreiches aus der Nazi-Zeit

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zum ersten Mal hat Stadtarchivarin Margitta Gatzke ein Dokument erhalten, in denen die Aufzeichnungen aus der Zeit des Nationalsozialismus erhalten geblieben sind.

„So etwas haben wir noch nicht in unserem Archiv“, umreißt Margitta Gatzke, um welche Rarität es sich handelt. Vermutlich wurde das Buch mit den Aufzeichnung irgendwo versteckt gehalten. In der Kladde finden sich Aufzeichnungen zu den Lehrerkonferenzen der früheren Mittelschule Zehdenick. Die Konferenzprotokolle von 1925 an bis ins Jahr 1949 sind in der Kladde enthalten. Ein einzigartiges Zeitdokument, das damit auch an den Neubeginn der Erweiterten Oberschule (EOS) Zehdenick erinnert, die nach dem Krieg vom späteren Ehrenbürger der Stadt, Dr. Ernst Urban, als erstem Schulleiter maßgeblich mit aufgebaut wurde. Der Schmetterlingsforscher und Studienrat erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg von der Provinzialregierung Brandenburg den Auftrag, mit Beginn des Schuljahres am 1. September 1946 eine zum Abitur führende Schule aufzubauen, es war die Geburtsstunde des heutigen Strittmatter-Gymnasiums. Urban selbst hatte sein Abitur in Neustrelitz abgelegt. Viele Anekdoten werden sich noch heute über seine Zeit als Schulleiter erzählt.

Zusammen mit weiteren Büchern aus der frühen Zeit des Schulwesens in Zehdenick fanden Dr. Uwe Zietmann als Leiter des Strittmatter-Gymnasiums Gransee und sein Vorgänger Ulrich Ehrenberg die Dokumente im Archiv des Gymnasiums, dessen Wurzeln in Zehdenick liegen. „Diese Dokumente gehören nach Zehdenick“, befand Zietmann. Schließlich geben sie Einblick in die Anfänge der Schulentwicklung in Zehdenick und helfen vielen Nachfahren bei der Ahnenforschung.

Namen von Schülern der Jahrgänge 1895 bis 1945 befinden sich in einem Schulbuch. Hunderte Namen mit Angaben zum Beruf der Väter und zu den Noten, die in den verschiedenen Fächern vergeben wurden und persönlichen Anmerkungen der Lehrer über die Schüler. Unter der Überschrift „Gesellschaftliche Tätigkeit“ wird handschriftlich vermerkt: „H. hat sich trotz ihres weiten Schulweges an der gesellschaftlichen Arbeit beteiligt...“ Auch der eine oder andere Tadel wurde handschriftlich vermerkt. Jedenfalls gab es damals auch noch Noten über das Betragen, die Aufmerksamkeit, den Fleiß und die Ordnung.

„Wer schon immer wissen wollte, wie gut seine Groß- oder Urgroßeltern in der Schule waren, wird hier fündig“, so Gatzke. Allerdings listet das große Buch nur die Namen der Mädchen auf. Wo das Buch mit den Jungen-Namen geblieben ist, weiß auch sie nicht. „Da muss es irgendwo noch ein zweites Buch geben“, sagt sie. Weniger interessant ist womöglich das Büchlein über das Kulturensemble der Oberschule Zehdenick ab dem Jahr 1958, in dem aufgelistet wird, was beispielsweise die FDJ-Blusen gekostet haben. Das die wichtigen Schuldokumente nun im Stadtarchiv ihren Platz gefunden haben, kann Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) nur begrüßen, der es sich nicht nehmen ließ, Zietmann und seinen Vorgänger Ehrenberg persönlich im Stadtarchiv zu begrüßen. Gemeinsam schmökerten sie in den Unterlagen.