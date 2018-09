Holztransporter nerven Anwohner

Wolfgang Gumprich

Menz Über „viel Holz vor dem Haus“ stöhnen die Menzer. Täglich, so hat eine eigene Zählung im Mai ergeben, „heizen“ bis zu 200 Lkw, vor allem schwer beladene Holztransporter, durch den Ort.

Den Lärm wollen die Einwohner eindämmen und haben am Dienstag eine Initiative gebildet. „Im Vergleich zu Fürstenberg jammern wir auf hohem Niveau“, sagt Dr. Reimund Alheit, Mitglied im Ortsbeirat und Initiator.

Die Bürger würden sich vor allem über ihre gefühlte Ohnmacht ärgern. „Auf Eingaben an die Ämter erhalten wir Antworten voller Verweise auf irgendwelche Paragrafen,“ nennt Alheit den Anlass der Unzufriedenheit. „Wir möchten, dass die Politik uns ernst nimmt“.

In einem der ersten Schritte will die Initiative sich mit Bürgern umliegender Städten vernetzen, weiter will man mit dem Sägewerkbetreiber sprechen. Auswirkungen auf den Tourismus soll es bereits gegeben haben; Feriengäste seien vor dem Ende des eigentlichen Aufenthalts abgereist, berichtet Sabine Dietrich, Chefin des Künstlerhofs. Auch hätten sich Gäste beschwert, die während der Sommerhitze bei geöffneten Fenstern wegen des Lärms nicht schlafen konnten.