Bernau feiert Pokal-Nachtschicht

Udo Plate

Seelow (MOZ) Welch eine Pokal-Nachtschicht der Sonderklasse lieferten sich die Brandenburgliga-Fußballer von Gastgeber Victoria Seelow und dem FSV Bernau: Ein 120-minütiges Pokal-Feuerwerk ohne Entscheidung mit abschließender Lotterie beim Elfmeterschießen, das die Hussitenstädter mit 5:4 zu ihren Gunsten entschieden.

Das war wirklich bitter, unglücklicher kann doch eine Niederlage und das damit verbundene Aus im laufenden Landespokal-Wettbewerb gar nicht sein. Erst das Elfmeterschießen besiegelt das Ausscheiden meiner Elf. Dennoch meinen Glückwunsch an die Bernauer, die uns einen packenden Pokal­abend, leider mit negativem Ausgang für meine Mannschaft, beschert haben“, präsentierte sich Seelows Übungsleiter Peter Flaig abgrundtief enttäuscht vom Ausgang der Begegnung, während bei den Bernauer von Trainer Christian Städing Riesenjubel vorherrschte. „Es war zweifelsfrei ein glücklicher, aber auch verdienter Erfolg meiner Jungs, gegen einen Kontrahenten, der in der regulären Spielzeit sowie in der Verlängerung stets auf Augenhöhe agierte. Dennoch hatten wir ein Chancen-Plus und hätten dementsprechend vorm Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen müssen“, zeigte sich der FSV-Coach, trotz später Stunde, ebenso bester Laune wie seine Schützlinge.

Die Gäste, denen nicht nur Pokal­träume, sondern auch Aufstiegsambitionen nachgesagt werden, waren in der Anfangsphase die torgefährlichere Mannschaft. So besaß Georg Machut nach Fehler von Dawid Jankowski die erste Möglichkeit, doch Seelows Schlussmann Pavels Dorosevs parierte mit einer großartigen Reaktion (9.). Zehn Minuten später entwischte Machut erneut Jankowski, aber sein Schuss verfehlte das Victoria-Gehäuse.

Dann aber waren die Platzherren an der Reihe. Kampf- und laufstark erarbeiteten sich die Mannen von Coach Peter Flaig Feldvorteile, ohne jedoch wirklich torgefährlich zu werden. Wie überhaupt fortan die Abwehrreihen das Geschehen im Griff hatten. Bernaus Kapitän und Abwehrchef Damir Coaric nebst Nicolai Heidrich, Milos Savkovic und Thorben Schöffel ließen kaum einen Ball in Richtung ihres Torstehers Glenn Böhme zu. Ebenso sicher agierte die Seelower Viererkette mit Rick Drews, Jevgenijs Kosmacovs, Piotr Siembida und Dawid Jankowski. So verebbten die Angriffsbemühungen mehr oder weniger und so bat der wenig geforderte Unparteiische Jonas Belke die Teams mit der logischen Nullnummer in die Halbzeitpause.

Nach den Wechsel war dem Victoria-Ensemble das Bemühen, die Begegnung für sich zu entscheiden, ganz und gar nicht abzusprechen. Allein Torgefahr vermochten die Seelower Angreifer gegen die sattelfeste Bernauer Abwehr um die überragenden Coric und Schöffel höchst selten zu entfachen. Da auch Sebastian Jankowski Schuss am Quergebälk des FSV-Kastens landete (62.), blieb es beim Remis. In der Folgezeit entwickelte sich ein sehenswerter und packender Schlagabtausch. Seelow stemmte sich gegen den drohenden Gegentreffer. Wenn es doch einmal brenzlig wurde, war da ja noch der Torsteher Dorosevs. Neben einigen Paraden lieferte der Pole nach 89 Spielminuten sein Glanzstück des Abends ab. Einen Schuss von Kim Schwager fischte der Victoria-Keeper aus dem Winkel, und auch gegen den nachsetzenden Bernauer Stürmer blieb er Sieger.

In der 2 x 15-minütigen Verlängerung nahm das Duell Dorosevs gegen Schwager seine Fortsetzung. Abermals behielt der Torsteher die Oberhand (102.). In den zweiten 15 Minuten zeigte auch Bernaus Schlussmann, dass er ein Meister seines Faches ist, als er Robert Budzaleks Schuss bravourös entschärfte (117.). Der Schlussakkord blieb Schiedsrichter Belke vorbehalten, der nach vermeintlichem Bernauer Zeitspiel den bereits ausgewechselten und reklamierenden Seelower Anastasios Alexandropoulos den gelb/roten Karton unter die Nase hielt – und wenige Augenblicke später die Mannschaften zum entscheidenden Elfmeterschießen der Partie aufforderte.

Für Bernau versenkten, beginnend mit Kim Schwager, Damir Coric, Jusitin Behr, Philipp Pönisch und Georg Machut eiskalt vom Punkt. Von den fünf Seelower Schützen trafen zunächst Marcel Georgi, Piotr Siembida (allerdings erst im zweiten Anlauf), Sebastian Lawrenz sowie Piort Rymar, während Bernaus Torsteher Glenn Böhme den eigentlich platziert geschossenen Versuch von Dawid Jankowski in großartiger Manier abwehrte und so den Weg zum Einzug in die nächste Pokalrunde für den FSV frei machte.