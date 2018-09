Strandkorbidylle unterm Storchenhorst

Daniela Windolff

Greiffenberg (MOZ) Stethoskop, Rezepte, Spritzen gehören zum täglichen Job der Landärztin Heidrun Becker. Das beste Heilmittel jedoch findet sie hinter ihrer Praxis in der Greiffenberger Breiten Straße. Hier findet das Auge Erholung, das Herz Ruhe und die Seele Ausgeglichenheit. Der große Garten, der sich als offener Park über 10 000 Quadratmeter bis zu einer angrenzenden Wiese erstreckt, ist ein Naturparadies, wie ihn sich Hildegard von Bingen nicht schöner hätte träumen lassen. Hier gibt es Kräuter, Beeren, Blüten gegen jedes Wehwehchen, vor allem aber Nahrung für die Seele. „Es ist Landschaft, deren Gestaltung sich von allein ergibt“, sagt Heidrun Becker. Als Gärtnerin nimmt sie nur behutsam Einfluss und lässt den Pflanzen Zeit, sich zu entfalten und dem Garten Gesicht zu geben.

„Als ich das Grundstück vor 20 Jahren kaufte, konnte man das Haus nicht sehen, weil alles verwildert war“, erinnert sie sich. Doch sie hatte schon damals eine Vision, dieses schöne Stück Land, das sich abschüssig ins Tal neigt und im hinteren Teil immer feuchter und wilder wird, wieder urbar zu machen als Naturgarten. Die jahrelange Schufterei hat sich gelohnt. „Jetzt nimmt er Gestalt an, hat Patina“, freut sich die Ärztin. Die alten Obstbäume tragen üppig. Auf der großen Wiese blühen zu kleinen Inseln zusammengefasst Phlox, Rosen, Königskerzen, Vogelbeeren, Ringelblumen und anderes.

Ein toter Stamm wird als Vogelbaum wieder lebendig. Hier finden die Piepmätze sogar im Sommer ausreichend Futter an einer gläsernen Futterglocke und an eigens für sie drumherum gepflanzten Beeren. Von der kleinen Urlaubsoase in einer Gartenecke mit Pool und Strandkorb lässt sich das muntere Geflatter gut beobachten. Sogar einen Storchenmast gibt es hier.

Im hinteren Teil des Gartens beginnt die gezähmte Wildnis. Eine umgebrochene Saalweide darf liegen bleiben. Kletterpflanzen, Blutweiderich und Felsenbirne umranken den Stamm, verleihen ihm eine verwunsche-­ne wilde Schönheit. Hier tummeln sich Hunderte Bienen und Hummeln. Lieblingsplatz am Feierabend ist jedoch ein romantischer Teich an einem angestauten Graben. Hierher spazieren auch die Patienten gern.