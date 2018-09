Wichtiger Schritt zur Kindernachsorgeklinik Strausberg

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit den Unterschriften unter dem fortgeschriebenen Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan für die Kindernachsorgeklinik ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zum Klinikbau vollzogen. Am 18. Oktober sollen ihn die Stadtverordneten beschließen.

Kameraklicken und -surren, schwungvolle Unterschriften, es fehlten nur die Sekretäre mit dem Löschkissen, sonst war die Zeremonie ähnlich wie in der Weltpolitik: Bauherr Peter Fritz hat am Dienstagnachmittag den „fortgeschriebenen Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 59/17 ,Kindernachsorgeklinik’“ im Rathaus unterschrieben. Er hatte den früheren Bernauer Bürgermeister Hubert Handke, jetzt Vorstandsmitglied der Klinik, mitgebracht, der ebenfalls seine Unterschrift unter das Papier setzte. Ebenso wie Bürgermeisterin Elke Stadeler seitens der Stadt. Dass der Durchführungsvertrag am 18. Oktober mit großer Mehrheit von den Stadtverordneten beschlossen werde, steht für Elke Stadeler außer Zweifel: „Einstimmigkeit wäre schön, doch gibt es ja immer wieder eine Gegenstimme und eine Enthaltung“, spielte sie auf den Gegner des Vorhabens Andreas Fuchs (CDU) und den Skeptiker Thomas Frenzel (Die Fraktion. Grün, liberal, bürgernah) an. Peter Fritz berichtete, dass Landrat Gernot Schmidt ihm auch seine volle Unterstützung zugesagt habe. Die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH sei inzwischen Gesellschafterin der neuen Klinik, merkte Elke Stadeler an. Hauptproblem sei jetzt, so Fritz, eine potente Baufirma für den Auftrag zu finden, weil die bisher angesprochene sehr renommierte Firma wegen eines Großauftrags am BER abgesprungen sei. Mit Blick auf das Papier sagte Fritz: „Das ist mein ausführlichster Durchführungsvertrag überhaupt.“ Er dankte der Mitarbeiterin der Stadtplanung Antje Schwarz für ihre große Geduld und auch dem ehrenamtlich mitwirkenden Hubert Handke für die intensiven Verhandlungen: „Da waren Vollprofis am Werk.“ Peter Fritz ging auf Vorbehalte ein: „Wir haben 14 alternative Standorte geprüft und haben hier das ideale Baugrundstück gefunden. Hier können Sie Waldbaden, das heißt, die Kinder und ihre Eltern können die wohltuende Ausstrahlung des Waldes mit Blick auf den See in Ruhe auf sich wirken lassen. Wo bitteschön, würde die Klinik denn besser hinpassen?“

Elke Stadeler und Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster haben sich in der Partnerklinik Tannheim das therapeutische bzw. Reha-Verfahren angeschaut. „Da ist Ruhe, Besinnung und Erholung. Ich denke, wir haben diese Klinik verdient, und die Klinik verdient Strausberg.“