Beeskow plant Wohnungsabriss

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadt Beeskow geht davon aus, dass perspektivisch 430 Wohnungen in der Stadt überzählig sind. Deshalb wird das Stadtumbaukonzept fortgeschrieben. Danach ist der Abriss von bis zu 374 Wohnungen möglich.

In wenigen Wochen wird der Wohnblock Kiefernweg 51 bis 54 abgerissen. Das Haus steht lange leer und ist entkernt. Eigentlich sollte es auch schon nicht mehr stehen. Doch die Natur war schneller. Weil in dem Wohnhaus Vögel gebrütet haben, mussten die Arbeiten gestoppt werden. Aber im Herbst geht es weiter. Dann verschwinden im Westen der Stadt 40 Wohnungen.

Es ist der einzige Wohnungsabriss in Beeskow, der derzeit ganz konkret geplant ist. Für die kommenden drei bis fünf Jahre gibt es zumindest eine Atempause. Grund dafür ist die Bevölkerungsentwicklung. Die verläuft anders als zunächst prognostiziert. Sowohl das Landesamt für Bauen und Verkehr als auch die Bertelsmannstiftung gehen seit Jahren von sinkenden Einwohnerzahlen aus. Bis 2030 wurde ein Rückgang auf 6633 Bewohner vom Land vorhergesagt, günstigstenfalls auf 7364 (Bertelsmannstiftung). Tatsächlich gab es aber, vor allem durch den Zuzug von Flüchtlingen, bis 2017 sogar einen Anstieg auf 8160 Einwohner. Das Berliner Stadtbüro Hunger, von der Verwaltung mit der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes beauftragt, geht für 2030 immer noch von gut 7500 Bewohnern in der Kreisstadt aus.

Deshalb, so die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bartelt vor den Mitgliedern des Bauausschusses, werden wohl erst um 2025 weitere Abrissmaßnahmen nötig werden. Treffen wird es dann die beiden letzten der b.w.v. gehörenden Blöcke im Kiefernweg und den ebenfalls städtischen Wohnblock Am Bahnhof. Insgesamt sind das 139 Wohneinheiten. In den Gebäuden gibt es schon heute einen relativ großen Leerstand, vor allem für die oberen Etagen finden sich kaum noch Interessenten, weil niemand Treppen bis in die vierte oder fünfte Etage steigen möchte. Weitere 195 Wohnungen stehen nach dem Umbaukonzept auf einer Beobachtungsliste. Dazu gehören die Häuser Kiefernweg 35 bis 38 und 43 bis 46, die Rouanetstraße 12 bis 16 und der Fontaneblock. Das Gebäude mit 78 Wohnungen ist eines der größten Wohnhäuser der Stadt.

Ob auch diese Häuser abgerissen werden, wird von der tatsächlichen Leerstandsquote in der Stadt abhängen. Die ist nicht nur von der Entwicklung der Einwohnerzahl abhängig. Denn, so Kerstin Bartelt, die Struktur der Haushalte werde sich ändern. Durch den steigenden Seniorenanteil gebe es perspektivisch mehr kleine Haushalte. Die Haushaltszahl sinke also langsamer als die Einwohnerzahl. Außerdem muss auch mit den Eigentümern verhandelt werden. Für die beiden Beobachtungsblöcke im Kiefernweg ist es die Wohnungsbaugenossenschaft. Und die hegt zumindest aktuell keine Abrisspläne. Ein weiterer Aspekt ist der Wohnungsneubau. Händeringend sucht die Stadt nach freien Flächen, in Richtung Lübben wird bald sogar Wald gerodet, um Neubauten möglich zu machen.

Gebaut werden könne auch dort, wo abgerissen wird. Dabei geht es nicht nur um Eigenheime, sondern durchaus auch um Mietwohnungen. Beispielsweise dort, wo jetzt der Bahnhofsblock steht, könne sie sich eine Bebauung in lockerer Form vorstellen, so Kerstin Bartelt. Eine Sanierung und Modernisierung des Wohnblicks dagegen nicht. Das sei viel zu teuer, sagt sie.