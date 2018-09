Brücken-Bau ließ Fahrbahn absacken

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mehr als zwei Jahre lang fuhren Autos und Laster auf der Fürstenwalder Umgehungsstraße B168 durch eine kleine Senke. Im Zuge des Neubaus der Bäderbahn-Brücke war dort im Jahr 2016 die Fahrbahn abgesackt. „Es war Bewegung im Untergrund, der Schaden wird jetzt behoben“, sagt Roman Wagner, der Leiter der Straßenmeisterei Fürstenwalde. Etwa zwei Wochen werden die Arbeiten dauern.

Seit Montag regelt eine Baustellenampel kurz vor der Brücke, zwischen den Ausfahrten Lindenstraße und Nord, den Verkehr. In der kurzen Baustelle drängen sich große Maschinen. Den alten Asphalt haben Mitarbeiter der Firma Oevermann bereits entfernt. „Danach wird der Untergrund verdichtet und dessen Standfestigkeit geprüft“, erklärt Roman Wagner. Dabei komme eine Art großer Stempel zum Einsatz. „Man nennt das Lastplatten-Druckversuch“, sagt der Fachmann. „Auf den Untergrund wird eine Kraft aufgebracht. Dabei kann man messen, wie sich der Boden verformt. Daran sieht man, ob er tragfähig ist oder nicht“, beschreibt Wagner das Prozedere.

Ist die Tragfähigkeit gegeben, kann frischer Asphalt eingebaut werden. Das werde am Freitag passieren, kündigte Andreas Porzig an, der am Mittwoch auf der Baustelle beschäftigt war. „Am Montag machen wir dann die Fugen, am Dienstag die Markierung und spätestens Ende nächster Woche ist alles fertig“, umriss der Oevermann-Mitarbeiter den Zeitplan. Insgesamt werden 30 Meter Asphalt einer Richtungsfahrbahn erneuert. 10 bis 15 Meter, schätzt Porzig, war der Riss lang, der sich am abgesackten Bereich gebildet hatte.

Rund 72 000 Euro kostet die Reparatur. Dabei handele es sich um einen Versicherungsschaden, sagt Wagner. Da zunächst die Schuldfrage habe geklärt werden müssen, dann die öffentliche Ausschreibung erfolgte, konnte die Maßnahme erst zwei Jahre nach Auftreten des Schadens erfolgen.

Im März 2016 ließ die Deutsche Bahn die Brücke erneuern. Sie befindet sich direkt neben der Bundesstraße und überspannt das Gleis, auf dem die Niederbarnimer Eisenbahn zwischen Fürstenwalde und Bad Saarow verkehrt.(mw)