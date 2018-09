Gammelin ist neuer Vorsitzender im Amtsausschuss

Siegmar Trenkler

Walsleben (MOZ) Nach einer turbulenten Sitzung des Temnitzer Amtsausschusses in Walsleben ist der bisherige Vorsitzende des Gremiums, Thomas Voigt, am Mittwochabend abgewählt worden. Beim vierten Anlauf waren seine Kritiker in der Überzahl und sorgten so mit einer Mehrheit von sechs Stimmen im zehnköpfigen Ausschuss für die Abwahl. Die Initiatoren des Abwahlantrags hatten Voigt wiederholt vorgeworfen, er habe mit seinem Handeln die Vertrauensbasis für eine künftige Zusammenarbeit zerstört.

Der neue Vorsitzende des Amtsausschusses ist Burghard Gammelin. Er bekleidet das Amt bis zur Kommunalwahl im Mai 2019.