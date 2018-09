Automatismus ist der falsche Weg

Berlin (NBR) Ein zusammengefallener Brustkorb. Fleisch, das offen liegt, weil die Haut abgezogen wurde. Ausgehöhlte Augen: So sieht ein Körper aus, dessen Organe entnommen wurden. Es ist richtig: Diese Organe können vielen Menschen das Leben retten. Aber es sollte die Entscheidung des Einzelnen sein, ob er seinen Körper als Ersatzteillager zur Verfügung stellt. Freiheit und der Schutz der Menschenwürde enden nicht mit dem Tod.

Doch genau dieses Recht spricht der Staat dem Menschen ab, wenn er ihn per Gesetz zur Organspende verpflichtet. Und nicht nur das. Wer erst nein sagen muss, der wird geächtet. Er gilt als Unmensch, der Hilfesuchenden seine Unterstützung verweigert. Diese Stigmatisierung darf nicht sein. Denn die Widerspruchslösung ist nicht das Allheilmittel.

Das zeigen Beispiele aus dem europäischen Ausland. Der Weltmeister im Organe spenden, Spanien, führte die Widerspruchslösung in den 1970ern ein. Doch bis 1989 war die Spenderquote niedrig. Erst als die Iberer in jenem Jahr eine Organisation gründeten, die die Koordination von Transplantationen übernahm, stiegen die Zahlen. Das System war also das Problem – und nicht nur die Bereitschaft zum Spenden.

Dieses hat in Deutschland seit dem Skandal von 2012 einen miserablen Ruf. Das schlechte Image haben Kliniken zu verantworten, die ihre Patienten zulasten anderer bevorzugt haben. Eine Verpflichtung löst die Bedenken nicht, sie steigert das Misstrauen in ein System, das geändert werden muss. Hier sollte Jens Spahn ansetzen. Nicht an der Würde des Menschen. Nicht an seiner Freiheit. Natürlich sollten mehr Bürger einen Organspendeausweis besitzen und Leben retten. Aber diese Nächstenliebe zu erzwingen, ist der falsche Weg.