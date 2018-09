Volkmar Förster zeigt Kunst auf „Nahdistance“

Tauwetter, Bild von Volkmar Förster: Gemalt worden ist es in Acryl auf Leinwand. Förster lebt und arbeitet in der Uckermark. © Foto: Volkmar Förster

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Der uckermärkische Maler und Grafiker Volkmar Förster stellt sich ab Sonnabend in seiner Ausstellung „Nahdistance“ in der Galerie am Kietz in Schwedt mit drei Themenkomplexen vor.

Da sind zum einen die ganz neuen Arbeiten, entstanden 2017 und 2018. Es handelt sich um zum Teil großformatige Landschaften der Uckermark, quasi direkt vor seiner Haustür entstanden – ergänzt werden diese durch einige Rohrfederzeichnungen zur Landschaft.

Außerdem begegnen dem Besucher Werke zu zwei weiteren Themen.

„Der zertanzte Traum“ und „Der gute Hirte“. „Der gute Hirte“ bezieht sich auf den allseits bekannten Bibeltext. Hier zeigt Förster druckgrafische Arbeiten, Zeichnungen und eine Installation „Auf der Weide“.

Im „Zertanzten Traum“ wird aus einer Distanz von 25 Jahren Försters vierzigjährige DDR- Vergangenheit in großformatigen Leinwänden, Holzschnitten, Rohrfederzeichnungen, einer Installation nebst einer Videoinstallation vorgestellt.

Volkmar Förster wurde 1939 in Chemnitz geboren. Nach einem Studium an der Pädagogischen Hochschule Dresden von 1964 bis 1968 war er bis 1969 als Lehrer tätig, danach bis 1970 als Theatermaler in Zittau. Von 1970 bis 1975 studierte Volkmar Förster an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, es folgte 1976 die Aufnahme in den Verband Bildender Künstler der DDR.

Ab dem Jahr 1980 arbeitet er freiberuflich als Bühnenbildner, Szenenbildner und Puppenspieler. Heute lebt und arbeitet Förster als Maler und Grafiker in Funkenhagen (Uckermark), dort ist auch seine Galerie LANDArt zu finden.

Zur Vernissage am 15. September um 15 Uhr wird es keine traditionelle Laudatio, also Lobpreisung des Künstlers geben. Stattdessen tanzt Iris Sputh aus Berlin und Frank Petzold aus Cottbus spielt am Piano. Iris Sputh hat an der Palucca Schule Dresden (Hochschule für Tanz) studiert.

Nach ihrem Abschluss folgten Engagements an großen Opernhäusern wie der Semperoper Dresden und dem Anhaltinischem Theater Dessau. Nach ihrer Profilierung zur Choreografin folgten Arbeiten für Tanz und Schauspiel und als Regisseurin für Musiktheater und Schauspiel. Als Tänzerin trat sie weiterhin bei zeitgenössischen Musik- und Theaterfestivals im In- und Ausland auf.

Besucht werden kann diese Ausstellung dann bis zum 8. November zu den Öffnungszeiten der Galerie.