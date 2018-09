Flammen zerstören Bungalow in Burig

Joachim Eggers

Neu Zittau (MOZ) Ein Bungalow in der Buriger Spreestraße ist in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen. Das Objekt wurde vollkommen zerstört. Nach Auskunft der Polizei hatte in dem Häuschen ein 50-jähriger Mann geschlafen, der Besitzer. Er wachte rechtzeitig auf und konnte sich in Sicherheit bringen, erlitt aber leichte Verletzungen, teilte die Polizei-Pressestelle am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr wurde nach Auskunft von Neu Zittaus Wehrführer Matthias Hey gegen 0.55 Uhr alarmiert. Er und Amtswehrführer Klaus-Dieter Decker hatten am Ende 40 Einsatzkräfte aus Neu Zittau, Gosen, Erkner und Spreenhagen zu dirigieren, um das Feuer zu löschen. „Wir mussten lange Wasserstrecken bauen“, berichtete Decker.

Am Mittwochvormittag stand Polizei-Kriminaltechniker Michael Schulz aus Fürstenwalde auf der mit Flatterband abgesperrten Fläche am Ende der Spreestraße und stocherte mit einer Schaufel in den Brandresten. Seine Aufgabe war es, Spuren zu sichern. Ihm hatten Nachbarn auch gesagt, dass der Bewohner ins Rüdersdorfer Krankenhaus gebracht worden war.

Auffällig war, dass über einem Bereich mit einer Sitzgelegenheit und einem Fernseher, also vermutlich eher der Wohnraum, das Dach völlig weggebrannt war, nur noch Stützen standen. Dagegen war das Dach über dem zweiten Gebäudeteil zwar verkohlt, aber da. In dem Bereich ohne Dach konnte Schulz auch erkennen, wo noch Laminat vorhanden war und wo nicht. Zur Brandursache konnte er aber noch nichts sagen.(je)