Handwerkertreff in Seelow

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Das Areal Schweizerhaus wird am Sonnabend zum großen Handwerkertreff. Die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) hat den Heimatverein dafür gewonnen, gemeinsam den mittlerweile 8. Handwerkertag, der bundesweit begangen wird, in Seelow durchzuführen.

Das Areal an der Bruchkante steht explizit für die Leistungskraft des Handwerks. Unzählige Gewerke haben auf den denkmalgeschützten Simonschen Anlagen bereits ihre Spuren hinterlassen. Vor allem bei der im Juni abgeschlossen Sanierung des denkmalgeschützten Kerngebäudes bewiesen sie, warum Handwerk auch in Zeiten von Hochtechnisierung nötig ist. Viele Detailarbeiten an dem Gebäude mussten in aufwendiger Handarbeit erledigt werden. Für die beteiligten Firmen stellten die Sanierungsarbeiten eine echte Herausforderung dar. Mehr als 20 Handwerksunternehmen – darunter zahlreiche an den Arbeiten auf dem Gelände beteiligten – präsentieren sich am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr auf dem Areal. Gleich zu Beginn rückt das Bäcker-Handwerk in den Fokus. Um 10 Uhr wird das jüngste „Kind“, der Lehmbackofen eingeweiht. Es gibt Schmalzbrote mit Gurken.

Die Besucher sind bei Freibier zu Fachsimpeleien eingeladen. Um 11 Uhr übergibt Kammer-Präsident Wolf-Harald Krüger an Straßenbaumeister Heiko Dehn aus Gusow-Platkow den Meisterbonus. Auf die Gäste warten zudem Berufe-Parcours, Kindergesellenbrief, Hüpfburg, Knuspriges aus dem neuen Brotbackofen, Deftiges aus der Landfleischerei, Bier und Brause, Kaffee und Kuchen im Sammeltassen-Café und vieles mehr. Die Gäste können zudem selbst Lehmbausteine herstellen, Rohre verpressen, eine Natursteinmauer erneuern oder Honig schleudern.

„Handwerk ist natürlich von nebenan“ heißt es bei der Aufkleberaktion ab 12.30 Uhr. Eingetragene Handwerksbetriebe aus ganz Deutschland beteiligen sich an dieser Aktion. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Mitglieder des Heimatvereins bieten zwischendurch Führungen über das Gelände und durchs Schweizerhaus. Man kann zudem eigenständig auf den freigelegten Wegen flanieren.