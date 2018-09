Laubbäume trotzen Trockenheit

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Der trockene Sommer hat auch dem Frankfurter Stadtwald zugesetzt. Revierförster René Schmidt geht allerdings davon aus, dass die Schäden aufgrund des relativ hohen Laubbaumanteils besser kompensiert werden als in Wäldern mit Monokulturen.

„Diese Fichte ist schon tot, sie weiß es nur noch nicht“, sagt René Schmidt und zeigt auf einen schlanken Baum. Dessen Wipfel sieht grün aus, doch die Nadeln im unteren Bereich sind braun und fallen ab, genauso wie ein Großteil der Rinde. „Bei Wetterextremen ist die Fichte der Verlierer“, bringt es der Revierförster auf den Punkt.

Die Flachwurzler konnten der Trockenheit des zu Ende gehenden Sommers, aber auch den Stürmen des vergangenen Jahres nur wenig entgegensetzen. „Sie können das Wasser im tiefen Boden nicht erreichen, ihr Flachwurzelsystem stirbt schnell ab“, erklärt der Fachmann. Mit den geschwächten Bäumen haben dann Schädlinge, wie der Borkenkäfer, leichtes Spiel. Wie groß die Schäden wegen der Trockenheit wirklich sind, lasse sich erst im nächsten Frühjahr sagen, wenn die Bäume wieder austreiben oder nicht. Doch René Schmidt rechnet mit einem flächigen Fichtensterben.

Andere Bäume, wie Kiefern und Eichen, deren Pfahlwurzelsystem in die Tiefe reicht, kommen mit der Trockenheit eigentlich besser klar. Doch die vergangenen Wochen haben auch sie an ihre Grenzen geführt. So werfen die Eichen ihre Früchte vorzeitig ab, um mit der Notreife ihr Überleben zu sichern. Dennoch ist der Revierförster optimistisch: „Aufgrund des hohen Laubholzanteils von um die 35 Prozent kann der Stadtwald Trockenheitsperioden besser kompensieren als Wälder mit monotoner Struktur.“ Stabile Mischwälder verminderten außerdem die Waldbrandgefahr.

So zahlt es sich aus, dass im Stadtwald seit vielen Jahren auf ökologische Waldwirtschaft und sanften Waldumbau gesetzt wird, der es dem Bestand ermöglicht, sich auf natürliche Weise zu verjüngen und standortgerecht nachzuwachsen. Doch das braucht Zeit und kostet Mühe. René Schmidt zeigt eine rund 3,6 Hektar große Fläche im sogenannten Booßener Gehege. Auf der einst monotonen Kiefernfläche wurden vor sieben Jahren gezielt Bäume gefällt und Eichen nachgepflanzt. Um die jungen Bäume zu schützen, wurde die Fläche eingezäunt. Inzwischen sind die Eichen dem Äserbereich des Wilds entwachsen – der Zaun wird abgebaut. Dennoch habe auch die Kiefer ihre Daseinsberechtigung. „Sie bleibt unser Brot- und Butterbaum, weil sie einfach am wirtschaftlichsten ist“, sagt der Revierförster.

Auch auf anderen Flächen schreitet der Waldumbau voran. „Mit gezielten Lenkungsmaßnahmen versuchen wird, die Gratiskräfte der Natur zu nutzen“, erklärt René Schmidt die Herangehensweise. Selbst wenn großflächig abgeholzt werden müsse, werde kein Kahlschlag betrieben, sondern blieben einzelne, ökologisch wertvolle Bäume oder sogar Stubben als Brutplatz für Vögel und andere Tiere stehen. „Früher wollte man gut zu bewirtschaftende, saubere Bestände haben“, sagt der Förster. Heute wirke der Wald deshalb für viele „unordentlich und unaufgeräumt“. Dabei sei das Prinzip immer das gleiche: Durch gezielte Fällungen Licht in eine Fläche bringen und die natürliche Verjüngung anregen. Denn diese Bäume seien wesentlich vitaler als Nachpflanzungen aus der Baumschule, deren Wurzeln meist schon geschädigt seien.

Dennoch ist der Stadtwald als Wirtschaftsfaktor, der die Stadtkasse füllen muss, auch ökonomischen Zwängen unterworfen. Doch Naturereignisse sorgen dafür, dass Holzpreise sich anders entwickeln als geplant. „Nach den Stürmen 2017 gab es ein deutliches Überangebot. Vor allem für Nadelsägeholz gingen die Preise in den Keller“, erinnert sich René Schmidt. Ähnliches drohe nach dem trockenen Sommer. „Vielleicht müssen wir dann in den Laubholzbereich gehen, weil da die Preise stabil sind.“