Garage in Leegebruch geht in Flammen auf

Brian Kehnscherper

Leegebruch (MOZ) Die Garage eines Einfamilienhauses in Leegebruch ist am Mittwochabend abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer an der Karl-Marx-Straße gegen 19.50 Uhr von einem Zeugen gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Garage bereits in voller Ausdehnung. Ein in dem Einfamilienhaus lebendes Ehepaar wurde aus dem Gebäude evakuiert. Beide blieben laut Polizei unverletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Durch den Brand wurde auch eine benachbarte Garage in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe konnten am Abend noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers.