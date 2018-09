Erste Stromtankstelle eröffnet

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Stadt Wriezen hat ihre erste Ladesäule für Elektro-Autos für die Benutzung frei gegeben. Nun können also auch Besucher, die aus Angst, nicht mehr zurückzukommen, einen Ausflug ins Oderbruch bisher vermieden haben, die Reise antreten.

Im Beisein des Bürgermeisters Karsten Ilm (CDU) und Vertretern der Edis AG sowie der Installateur-Firma, der Klimamanagerin der Stadt Wriezen und des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung wurde die Ladesäule an der Frankfurter Straße nun in Betrieb genommen. „Wir haben“, so das Stadtoberhaupt, „einen stadtnahen Standort ausgewählt.“

Er könne sich jedoch gut vorstellen, mit einer weiteren Ladesäule noch weiter ins Zentrum der Stadt Wriezen vorzurücken. Etwa zum Parkplatz an der Eiche. Denn von dort aus sei man noch schneller in der Innenstadt zum Kaffee trinken, essen oder einkaufen. „Denn das ist ja eigentlich unser Wunsch, die Leute in die Stadt zu locken.“

Für die Aufstellung der von der Edis AG in Zukunft betreuten, was Wartung und Inspektion angeht, Ladesäule hatte die Stadt eine Förderung auf Bundesebene in Höhe von 5000 Euro bekommen. Den Rest, gut 7000 Euro, finanzierte die Stadt aus Eigenmitteln. Denn, so Klimamanagerin Henriette Bauer, eine Ladesäule in der Stadt erhöhe die Attraktivität. „Für die Leute, die bisher Angst hatten ins Oderbruch aber nicht mehr zurück zu kommen.“

Zweimal 22 Kilowatt stellt die Ladestation bereit. Der Ladevorgang hängt davon ab, wie leer der Akku des Fahrzeuges ist, hieß es am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung von den Fachleuten der Edis. Aber auch vom Fahrzeugtyp.

Einig waren sich die Beteiligten, dass es Nachbesserungen im Bereich der Adapter geben muss. „Die Ladekabel sind noch eine Herausforderung“, sagte Michael Rühe von der Edis-Unternehmensentwicklung, zuständig für das Thema Elektromobilität. Das müsse dringend synchronisiert werden. „Der Ausbau der E-Mobilität ist ein wichtiger Teil der Energiezukunft“, erklärte der für die Region zuständige Edis-Mitarbeiter Stephan Krinke. Sie bedürfe einer technologischen Vielfalt – von der Ladetechnologie bis hin zu den Fahrzeugen. Im Landkreis sind laut Auskunft des Landratsamtes in Seelow 120 Elektroautos gemeldet. Vor der nun in Wriezen in Betrieb genommenen gab es bereits eine E-Ladesäule in Strausberg. Die nächste soll in Bad Freienwalde aufgestellt werden. Und weitere sind geplant: Nächstes Jahr um diese Zeit sollen es dann schon 15 in ganz Märkisch-Oderland sein, heißt es dazu aus Seelow weiter.