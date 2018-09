Panketal bereitet Sondersitzung vor

Schulen in Panketal

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Geraume Zeit nahm am Dienstagabend im Panketaler Bildungsausschuss das Finden eines Termins für die bereits seit April diskutierte Sondersitzung der Gemeindevertretung rund um das Thema Schulkapazitäten ein. Außerdem hatte sich Heinz-Joachim Bona für die Fraktion BVB/Freie Wähler/Unabhängige/Grüne in einem Antrag an das Gremium gewandt, diese Beratung explizit vorzubereiten. Im Bauausschuss wurde darüber nicht befunden.

Auch der Sozialausschuss lehnte das Ansinnen ab. Ein bisschen nebulös blieb es dann im Bildungsausschuss. Während einige Gemeindevertreter einen Wissensvorsprung vorgaben, waren andere, darunter Hendrik Wendland (Bündnis 90/Grüne) ungehalten. Mehrfach mahnte Wendland außerdem, zur Tagsordnung zurückzukehren und Wortmeldungen zu registrieren. Sigrun Pilz (CDU), die für den fehlenden Vorsitzenden die Versammlungsführung übernommen hatte, ließ sich öfter dazu hinreißen, in Zwiegespräche einzusteigen.

Im Bericht der zuständigen Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert wurde deutlich, dass es nach der Studie einen klaren Handlungsauftrag gibt. Bis zur Sondersitzung sollen die Statistiken für die Altersgruppen Krippe/Kindergarten sowie Grundschule/Hort bis 2030 vorliegen, die das Büro Complan Kommunalberatung vorlegt. Es sei klar, betonte Lehnert, „dass wir weitere Grundschulkapazitäten brauchen“. Im Rahmen der Sondersitzung erhoffe sie sich von der Gemeindevertretung Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. Grundsätzlich sei eine Position zu finden. Später müssten unter anderem Flächen eroiert werden, die sich als Schulstandort mit der gesamten Infrastruktur eignen. Viel Auswahl gibt es da in der Gemeinde nicht mehr. In Sachen Kita, auch das untersucht Complan, sei Panketal mit dem Neubau an der Bernauer Straße und der Johanniter-Kita-Erweiterung gut aufgestellt.

Im Mai hatte die Gemeindevertretung beschlossen, ein Gesamtkonzept für den Schulcampus Schönerlinder Straße zu entwickeln, auf dem sich Grundschule Zepernick und Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule befinden. Auch die Montessori-Grundschule nutzt die Turnhalle.